Когда ждать следующий массированный обстрел Россией: эксперты назвали возможные даты и сценарии

После ракетной атаки по столице и ряду регионов утром 2 сентября стало очевидно, что путинская армия сократила интервалы между обстрелами и в последнее время использует все чаще баллистику, которую крайне тяжело уничтожать украинским силам ПВО.

Как уже в ближайшее время для Украины может измениться ситуация с обстрелами – об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко.

"В этот раз не было много ракет, но было много баллистики. Она была запущена одновременно с крылатыми ракетами и дронами. В таких условиях рассчитывать на эффективное уничтожение всех баллистических ракет не стоит", — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

И продолжает: "Нам на самом деле не хватает систем ПВО, которые могут эффективно уничтожать вражескую баллистику. Еще нужно выяснить, что на этот раз летело — "Искандер-М" или KN-23. Если KN-23, то понятно, что поставки этого вооружения в Россию продолжатся от правительства Северной Кореи. Это для нас серьезный вызов".

Каким будет интервал

На вопрос о возможном интервале между обстрелами, Владислав Селезнев отвечает так: "Это зависит от поставок ракет от Пхеньяна. Но шансов, что в следующий раз вражеская баллистика так же эффективно будет уничтожена – это не гарантировано. Наши западные партнеры пока обещают, но не дают комплексы ПВО, которые способны сбивать баллистику. Интервалы между обстрелами могут быть очень короткими. Советские нормативы предусматривают 17 часов на перезарядку самолетов. Вряд ли россияне справятся с этим нормативом, но они имеют возможность совершать ракетные атаки очень часто. Это зависит от ресурсов".

Резюмируя, Селезнев добавил: "Я думаю, что в Киеве они били по верифицированным целям, но попали, как мы видим, в другие локации".

Возможная пауза

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что новый массированный удар путинская армия может нанести в конце сентября.

"Это (ракетный удар 2 сентября – Ред.) было использование ограниченного боекомплекта, это не был массированный удар. Использовалась разная номенклатура. В последнее время мы наблюдаем, что вражеская армия чаще начала использовать баллистические ракеты. Но есть нюанс: это может быть не связано с тем, что они смогли быстро нарастить производство этих ракет. Это может быть связано с тем, что они получили партию KN-23. Я думаю, что Россия все-таки получила большее количество KN-23, за счет чего оккупанты в августе нанесли более полусотни ударов баллистическим оружием. Сейчас видим, что они также достаточно активно используют их", — объясняет эксерт.

По его словам, интервалы между обстрелами полностью совпадают с возможностями России производить ракеты Х-101\555.

"Хотя я все же думаю, что они возьмут паузу (между массированными ударами), чтобы накопить еще больше боекомплекта. Но если им будет нужно нанести удар с использованием 14 ракет (сегодня они именно столько использовали крылатых ракет – Ред.), то могут осуществить это и через неделю. Если с использованием 10 ракет – то и через 5 дней. Но если они планируют нанести массированный удар, то будут держать паузу. Массированный удар может произойти в конце сентября - начале октября", - прогнозирует аналитик.

ПВО отбивается! Атаки России становятся все более жестокими! Последствия обстрелов 2 сентября

Ранее сообщалось о том, что Россия может нанести новый удар по Украине в ближайшее время.

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