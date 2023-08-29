Когда женщины должны стать на военный учет и кого мобилизуют в первую очередь — объяснение адвоката

Сегодня очень трудно сказать, каким образом происходит мобилизация, и кого в первую очередь будут мобилизовать.

Женщины могут стать на военный учет исключительно по собственному желанию, а последующая мобилизация и обязательный военный учет для женщин начинается с 2026 года.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Еще до начала полномасштабного вторжения в ноябре 2021 года говорилось о том, что все женщины до 60 лет должны стать на военный учет. То есть уже можно предположить, что в то время руководство Украины знало, что действительно будет военная агрессия и об этом не сообщало”, — отметил адвокат.

Он продолжил: «Конечно, есть определенные профессии женщин, военнообязанных с самого начала — это, в первую очередь, касается женщин, имеющих медицинское образование. Но если мы мобилизуем врачей из гражданских больниц, кто будет оказывать помощь гражданскому населению? Поэтому сегодня на эти вопросы с мобилизацией, к сожалению, ответов нет”.

По словам Ростислава Кравца, с одной стороны, это может быть военной тайной для того, чтобы не давать врагу понять, кого, откуда и как мобилизуют. С другой стороны, добавил он, это больше похоже на неготовность военно-политического руководства к проведению мобилизации и фактически отсутствия того лица, готового взять на себя ответственность и заняться должным образом военным учетом.

“Какого-то системного подхода к мобилизации нет — например, нужны водители или разбирающиеся в ПВО. То есть хватают лиц, не проходивших военный учет”, — говорит адвокат.

Он отметил: “Месяц назад были приняты изменения в Закон “О военном учете и военной службе”, а также изменения в Закон “О мобилизации”, где установили, что лицо, которое мобилизовали и не имеет определенного опыта, должны минимум месяц учить. На мой взгляд, этого недостаточно для того, чтобы лицо получило хоть какие-то минимальные знания в сфере обороны, в сфере военной науки. Месяца мало”.

“У нас очень большое количество военных-пенсионеров, лиц, имеющих определенный военный опыт. К сожалению, сегодня очень сложно сказать, каким образом происходит мобилизация и кого в первую очередь будут мобилизовать. Создается впечатление, что мобилизуют тех, кого поймали и кто не имеет оснований для отсрочки от мобилизации”, — резюмировал адвокат.

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