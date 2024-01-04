Кого из мужчин сейчас выпускают из Украины: пограничники назвали условия

За последнюю неделю в соцсетях появилось сразу несколько сообщений о том, что не всегда могут выехать из Украины даже те категории мужчин, которые еще до недавнего времени беспрепятственно пересекали границу. К примеру, многодетные родители.

Что именно изменилось и почему пограничники настолько тщательно проверяют документы – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Есть правила пересечения границы, есть законодательство, регламентирующее пересечение границы. По правилам – это постановление Правительства №57, которое в том числе определяет порядок пересечения границы гражданами Украины на время действия военного положения. Следует говорить в данном случае о мужчинах, гражданах Украины, в возрасте от 18 до 60. Именно этой категории ограничено покидать территорию Украины во время действия военного положения.Правила все же определяют, кому разрешено пересекать границу на выезд из Украины.Пограничники по-прежнему внимательно изучали документы, которые дают основание пересечь границу мужчинам. Но за последнее время мы видим увеличение попыток подделки документов, использование фальшивых документов, неподтверждение цели поездки", — объясняет ситуацию Андрей Демченко.

По словам Демченко, есть случаи, когда цель поездки не могут подтвердить даже водители, перевозящие грузы или пассажиров.

"Вместо того, когда мы тщательно изучаем обстоятельства выезда, выясняется, что цель их поездки совсем другая. Или, например, водители не имеют соответствующей категории на управление транспортным средством, за которым они закреплены. Что касается подделок – за 11 месяцев прошлого года было обнаружено около 3 тысяч таких документов, поэтому мы и продолжаем усиленно проверять условия выезда и те документы, которые предоставляют люди на контроль", — говорит спикер пограничников.

По словам Демченко, пограничники имеют законное право требовать от мужчин дополнительных документов по ТЦК.

"По тем сообщениям, что пограничники вроде бы проверяют у многодетных родителей документы по ТЦК. Надо понимать, что правилами пересечения границы определено: кроме четких категорий, прописанных отдельными пунктами, один из пунктов определяет, что пересечь границу на время действия военного положения могут и другие военнообязанные лица, не подлежащие под призыв при мобилизации, они должны иметь отсрочку в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если у пограничника есть оговорки в отношении лиц, которые едут как многодетные родители, наши инспекторы вправе требовать документ, выданный ТЦК. Речь идет о военно-учетном документе с отметкой о том, что человек имеет отсрочку или другой документ с ТЦК о том, что такому человеку предоставлена отсрочка от призыва", - объясняет ситуацию Андрей Демченко.

Формулировка имеет значение

По данным пограничников, у формулировок "снят с военного учета" и "исключен из военного учета" на самом деле существенная разница, которая имеет влияние на то, позволят ли пересечь границу мужчине.

"Если говорить о непригодных к военной службе, то эта норма не изменялась. Пограничники по-прежнему требовали для пересечения границы документы определенного образца. У человека должно быть заключение ВЛК о непригодности, а в военно-учетных документах указано, что он исключен из военного учета. Не снят, а исключен", – подчеркивает Демченко.

По данным пограничников, это требование продиктовано тем, что человек может быть снят с военного учета при изменении места регистрации, а исключен при условии непригодности к службе.

Напомним, в Сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин, имеющих на это право. В частности, сообщалось, что 29 декабря пограничники перестали выпускать мужчин, имеющих 3 группу инвалидности и сопровождающих людей с инвалидностью.

Также сообщалось о невыпуске многодетных родителей. У мужчин потребовали показать военно-учетные документы от ТЦК об отсрочке.

ТСН.ua собрал все, что известно об усилении проверок мужчин, имеющих право на выезд.

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