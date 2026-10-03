Кого мобилизуют в октябре в первую очередь, а кого точно нет: список

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В октябре 2026 года на мобилизацию по-прежнему будут влиять возраст, военно-учетная специальность, опыт и наличие законных оснований для отсрочки. В то же время мужчины с оформленной отсрочкой не подлежат принудительному призыву.

О том, кого могут мобилизовать, прежде всего, в октябре, кто имеет право на отсрочку и до какого возраста могут призывать мужчин, рассказывает ТСН.ua.

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Кого могут мобилизовать в первую очередь в октябре

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) действуют мобилизационные задачи и распоряжения Генерального штаба ВСУ. Они определяют количество военнообязанных, которых нужно призвать для доукомплектования армии, рекомендованный возраст мобилизованных и необходимых военно-учетных специальностей.

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В то же время, эти документы не находятся в открытом доступе, поэтому точно определить, кого именно будут призывать прежде всего, невозможно.

Адвокат Марина Бекало рассказала ТСН.ua, что из-за отсутствия публичного доступа к таким распоряжениям нельзя утверждать, что для мужчин в возрасте от 50 лет действуют отдельные условия мобилизации.

На практике мужчин в возрасте от 55 лет призывают гораздо реже, чем младших военнообязанных. Если их мобилизуют, то преимущественно на должности в подразделениях обеспечения, в частности, логистами или водителями.

Однако мужчин старше 50 лет могут назначать и на боевые должности — закон этого не запрещает. По словам юристов, на мобилизацию в старшем возрасте могут влиять боевой опыт и дефицитная военно-учетная специальность. В частности, речь идет об инженерах, медиках и специалистах по ремонту техники.

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До каких возрастов могут мобилизовать мужчин

Предельный возраст мобилизации зависит от воинского звания и категории военнослужащего.

До 60 лет — рядовые, сержанты, а также офицеры младшего и старшего звеньев. То есть мужчин в возрасте 59 лет еще могут призвать.

До 65 лет — представители высшего офицерского состава, в том числе генералы, бригадные генералы, генерал-майоры и генерал-лейтенанты.

После достижения соответствующего предельного возраста мужчины не могут призывать на военную службу во время мобилизации.

Кого не мобилизуют в октябре: список оснований для отсрочки

Отдельные категории военнообязанных имеют право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины № 3543. Однако для этого недостаточно иметь законное основание — ее необходимо официально подтвердить.

Право на отсрочку имеют:

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Мужчины с инвалидностью – независимо от группы. Отсрочку обычно предоставляют на шесть или 12 месяцев.

Бывшие военнопленные — люди, находившиеся в российском плену или лишенные свободы в результате агрессии РФ.

Родители троих и более несовершеннолетних детей — при отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Родители-одиночки — мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей.

Усыновители детей-сирот — при наличии предусмотренных законом оснований

Родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Мужчины, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или с инвалидностью — если у подопечных нет других трудоспособных родственников.

Мужчины, которые ухаживают за родителями жены — если жена не может осуществлять уход и нет других близких родственников.

Родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих — если близкие родственники погибли или пропали без вести во время прохождения военной службы.

Студенты дневной формы обучения – те, кто получает первое высшее образование в заведениях профессионального и высшего образования.

Учителя и преподаватели — при работе в учебных заведениях по меньшей мере на 0,75 ставки.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Оформить отсрочку можно через ЦНАП или приложение «Резерв+». Если документы существуют в бумажном виде, их подают через ЦНАП, а электронные документы можно использовать для оформления через приложение.

Рассмотрение заявления длится от 7 до 15 рабочих дней. Временная отсрочка должна продолжаться автоматически, однако в случае технических сбоев в системе статус может потребоваться обновить вручную.

Важно, что само наличие основания не освобождает от мобилизации без официального оформления отсрочки. Мужчины, имеющие подтвержденный статус, могут вступить в ряды ВСУ только добровольно. Выписку из документа об отсрочке советуют постоянно иметь при себе.

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