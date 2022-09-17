Кого на самом деле топит враг, обстреливая гидротехнические сооружения: эксперт объяснил

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, какова настоящая цель ударов россиян по гидротехническим сооружениям.

"Дело в том, что оккупанты используют ракетное оружие, которое предоставляет им возможность совершать максимально эффективные удары по этим объектам. Это, например, "Кинжал", очень дефицитная ракета, потому что на сегодняшний день она фактически не производится, потому что из-за санкций у них нет большого количества запчастей для изготовления такого оружия. Вообще в начале полномасштабного вторжения в Украину их было порядка сорока. Чтобы использовать эти ракеты для акций террора – это, мне кажется, не очень целесообразно. Но мы видим, что это происходит. Почему? Потому что у них заканчиваются ракеты "Калибр". Они наносят удары, чтобы увеличить уровень воды в реке Ингулец. Чтобы труднее было форсировать ВСУ на правом берегу Херсонщины. Но с другой стороны, они затрудняют положение своих подразделений", — сказал он.

Напомним, россияне нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу. Попали по гидротехническим сооружениям. После российского ракетного удара покраснела вода в реке Ингулец. Кроме того, поднялся уровень воды.

Пока специальные службы ликвидируют последствия ударов, особенно наводнение вдоль побережья Ингульца, местные жители пытаются спасти то, что возможно. Как отмечают в ОВА, затопило много усадеб частного сектора, откуда были эвакуированы люди. По улицам выше в подвалах стоит вода — она поднялась от берега почти на три улицы вверх, а затем начала отходить.

Обстрелы 16 сентября: рашисты стремятся затопить Кривой Рог

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