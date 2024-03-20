"Кого не схватили – уехали": как живет село Маков, где якобы мобилизовали всех мужчин

Стали известны подробности о мобилизации в хмельницком селе Маков, где, по данным западной прессы, не осталось ни одного мужчины призывного возраста. Иностранные журналисты по словам местных жителей сообщили о том, что якобы в этом селе представители военкомата хватают мужчин "как собак" ради дальнейшей мобилизации.

ТСН.ua пообщался с жителями и председателем этого села.

"Сразу скажу, что кое-что в публикации иностранных журналистов изложено некорректно. Как говорят у нас в селе, это произошло из-за неправильного перевода. В украинском варианте написано, что мобилизовали почти всех мужчин, а на самом деле журналист во время своего визита просто не встретил на своем пути мужчин призывного возраста", — рассказала ТСН.ua одна из жительниц этого села.

И продолжила: "Но, отмечу, что в селе действительно мобилизовали многих мужчин. Кто-то погиб, кто-то вернулся с ранением, кто-то исчез на фронте без вести. Некоторые действительно опасаются выйти лишний раз на улицу. Те, кто избежал мобилизации — уехали отсюда. Недовольство мобилизацией у определенного числа селян есть потому, что, например, мобилизован был наш сосед, который имеет заболевания, с которыми нельзя служить, но его призвали, говорят, что он вышел из дома попить кофе и его приняли военкомы. Позже он был тяжело ранен и сейчас его семья лечит. В селе есть много слухов о мобилизации. Например, что работники военкомата маскируются под гражданских, то есть работают не в форме. Но я лично такого не видела".

Власть комментирует мобилизацию неохотно

В оперативном командовании "Запад", которому подчинены в том числе ТЦК Хмельницкой области, нам сообщили, что на публикацию иностранных медиа еще не реагировали.

В свою очередь маковский поселковый голова Владислав Галачинский, ссылаясь на занятость, отказался от устного комментария о мобилизации на территории села, но в письменном комментарии для ТСН.ua так высказался о публикации в иностранном медиа: "Информация, изложенная в статье, не соответствует действительности. Все остальное – без комментариев".

В то же время на официальной странице Маковского сельского совета в Facebook было опубликовано, что с начала марта здесь проводили в последний путь трех местных жителей, которые были мобилизованы. По официальным данным, население села в мирное время составляло от 2700 до 3000 тыс.

Ранее сообщалось о том, кому разрешат стучать в дверь с повесткой.

Читайте также: