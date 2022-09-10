Кого президент призвал вернуться в Киев в начале войны: Подоляк дал ответ

Михаил Подоляк рассказал о "ряде людей", которые некоторое время не хотели возвращаться в Киев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, кого президент Украины Владимир Зеленский призвал вернуться в Киев в начале войны.

Об этом Михаил Подоляк сказал в программе VIP с Наталией Мосейчук на канале 1+1 в рамках телемарафона.

"Президент призвал вернуться определенный ряд депутатов, в том числе депутатов, которые поехали на запад страны, и, например, когда уже нужно было приезжать в Киеве проводить заседание Верховной Рады, они были нужны, этот ряд людей определенное время не хотел это делать", – отметил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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