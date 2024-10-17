Кого спасают сначала на фронте, если много раненых: боевой медик "Азова" откровенно ответил

Медики работают по протоколу.
Медики на фронте работают по протоколу, который определяет приоритетность оказания помощи раненым, если их сразу много.
Об этом боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.
“У нас есть пункты сортировки раненых – это блиндажи, которые расположены в непосредственной близости от передовых пехотных позиций. Они в основном более вместительны, чем блиндажи, более защищены. Пытаемся, чтобы у нас был "Старлинк", "Экофлоу", генератор инверторный, чтобы мы имели связь со следующими звеньями эвакуации", — говорит военный.
По его словам, по мере поступления раненых они смотрят, кому приоритетнее оказывать помощь, а кто может подождать.
"Есть протокол, в зависимости от ранения, степень приоритетности эвакуации. Все прописано – мы работаем согласно рекомендациям”, – объяснил боевой медик.
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