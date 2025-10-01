Кого Трамп обозвал "дураком" и как посмеялся над Путиным: новые резонансные заявления президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил на собрании американских генералов и адмиралов — военнослужащих созвали по этому случаю со всего мира.

Глава Пентагона Пит Хэгсет объявил войну толстым — генералам с избыточным весом придется поработать над улучшением физической формы.

Задачи от Трампа и масштабнее: армия, которой будут бояться все в мире.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Пентагон накануне собрал сотни своих генералов и адмиралов со всего мира для того, чтобы они послушали выступления министра войны Пита Гегсета и президента Дональда Трампа. Министр больше внимания посвятил новым стандартам в армии — больше никакого гендерного многообразия, дословно «парней в платьях, бородачей и людей с избыточным весом» — объявил глава Пентагона.

Кстати, когда Конгресс рассматривал его на эту должность, в личном деле фигурировали материалы о якобы фактах злоупотребления Пита Гегсета алкоголем. Но министр заверил — он в прекрасной форме и требует того же от подчиненных.

«Все начинается с физической подготовки и внешнего вида. Если министр может регулярно выполнять тяжелые физические упражнения, то и каждый военнослужащий наших объединенных сил может. Честно говоря, я устал смотреть на боевые формирования и видеть толстых военнослужащих. Так же абсолютно неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и руководящих командований по всей стране и миру», — заявил он.

Верховный главнокомандующий заявил присутствующим, что американская армия должна быть настолько сильной, чтобы ни одна страна даже подумать не могла угрожать Соединенным Штатам.

И вспомнил, как он недавно перебрасывал две атомные подводные лодки в Россию после того, как «один дурак» — имени он не назвал, но из контекста понятно, что речь идет о заместителе секретаря российского Совбеза Дмитрии Медведеве — позволил себе неосторожные высказывания относительно ядерного оружия.

Досталось и Путину. Трамп повторил свои тезисы о недостаточной военной способности России. И пообещал таки закончить войну в Украине.

«Я думаю, мы это сделаем. Но это оказалось самым сложным. Я очень разочарован в президенте Путине, я думал, что мы с этим покончим. Он должен был бы разобраться с этой войной за неделю. И я сказал ему: знаешь, ты не выглядишь хорошо. Ты четыре года ведешь войну, которая должна была бы длиться неделю. Ты что, бумажный тигр? Это позор! Но я думаю, мы покончим с этим так, как оно должно было бы быть теоретически. Постучу по дереву, потому что никогда не знаешь», — сказал он.



Согласится ли президент США передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», способные, к слову, нести и ядерный заряд, Трамп не уточнил. Его спецпредставитель Кит Келлог, выступая на форуме по безопасности в Варшаве, подтвердил — соответствующий запрос президент Зеленский сделал на прошлой неделе во время встречи в Нью-Йорке. И президент Трамп думает.

В то же время, по данным СМИ, Пентагон распорядился в 2-4 раза увеличить производство ракет. Мол, в ведомстве обеспокоены тем, что их склады не заполнены в связи с потенциально возможным конфликтом с Китаем.

