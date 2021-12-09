"Кого ты пугаешь": секретарь СНБО Данилов и экс-генпрокурор Луценко устроили перепалку в прямом эфире

Секретарь СНБО и экс-генпрокурор поспорили из-за "Минских соглашений".

Секретарь СНБО Алексей Данилов и экс-генпрокурор Юрий Луценко устроили словесную перепалку в прямом эфире.

Об этом 9 декабря шла речь в ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Секретарь СНБО и экс-генпрокурор поспорили из-за "Минских соглашений" и того, требовала ли "Социалистическая партия", членом которой был Луценко, чтобы Крым получил автономный статус в составе Украины.

Алексей Данилов: "Мне странно слышать от партнера Петра Алексеевича эти вещи. Потому что именно Петр Алексеевич подписал то, о чем взывает Юра. Вот эти документы, которые подписывались. Что Петр Алексеевич говорит, что надо отдельную территорию Донецкой и Луганской областей сделать отдельными образованиями. Во-вторых, что касается Крыма. К сожалению, именно ваша партия, господин Юрий, социалистическая, в 1996 году, когда принималась Конституция, настаивал господин Мороз, что это должна быть Автономная республика Крым. Остальные говорили, что это должна быть Крымская область, как она была до сих пор в составе Советского союза. Я понимаю, что вы старый трибун. И когда вы начинаете сейчас что-то говорить, это просто невозможно, и вы это знаете заранее. Не может на сегодняшний день наше общество принять такие условия. И никому из политиков оно не даст этого сделать. И при чем здесь Верховная Рада? Должны быть государственные интересы на первом месте."

Юрий Луценко: "Вот документ, который подписал уполномоченный нынешней властью господин Кучма о признании "формулы Штайнмайера". 2019 год. До этого ничего подобного не было. Во-вторых, я очень хорошо помню, каким вы были в 90-е годы. А вы не забывайте, кто инициировал Крымскую автономию. Коммунистическая партия Украины".

Алексей Данилов: "Человек, занимавший должность Генерального прокурора, говорит, что это документ. Вот документ, подписанный непосредственно теми уполномоченными лицами, которые были на это уполномочены. Мы имеем разные представления о документах. А то, что касается 90-х, я с кем угодно могу на эту тему разговаривать и рассказывать, чем я занимался в 90-е. Кого вы пугаете?"

Юрий Луценко: "Не надо извращать! Никакая Соцпартия автономию Крыма не продвигала. Хотя бы потому, что в ней было 20 человек!"

Алексей Данилов: "Кого ты пугаешь, друг? Вам точно нужно сидеть спокойно и молчать".

Юрий Луценко: "Я на брудершафт с вами не пил, чтобы вы мне здесь тыкали! Держите себя в руках".

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