Демограф Александр Гладун предполагает, что сейчас в Украине мужчин может быть больше, чем женщин.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Женщин может быть меньше, чем мужчин. Ведь с начала широкомасштабного вторжения по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Украину покинули более 6 миллионов человек.

«Из тех граждан, которые выехали за границу, по данным Евростата в странах ЕС большинство — именно женщины — до 60%, а 40% мужчины, но в возрасте от 0 до 100 лет. То есть все мужчины», — говорит демограф.

Александр Гладун отметил, что реальную картину можно будет узнать только по окончанию войны и проведения переписи населения.

