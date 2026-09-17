Кого во время "прилетов" спасают в первую очередь: специалист откровенно рассказал

Павел Петров

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Во время «прилетов» спасатели, прежде всего, едут туда, где есть угроза жизни или здоровью людей. Если после разведки становится известно, что в здании нет никого, работы там могут начать позже.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров в интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

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По словам специалиста, решения о работе во время чрезвычайных ситуаций принимаются с учетом того, где есть угроза жизни и здоровью людей.

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«Ну у нас есть оперативно-координационный центр для этого, есть руководство, но в целом если описать это типично, то если у нас есть угроза жизни или здоровью людей — мы едем», — рассказал он.

Петров подчеркнул, что основным направлением работы службы является спасение человеческих жизней.

«Нет другого выбора, потому что приоритет службы в целом — это спасение человеческих жизней. Вот это основное направление», — отметил эксперт.

Наталья Нагорная и Павел Петров

Петров объяснил, что при пожаре спасатель должен определить решающее направление работы, и первой задачей всегда является спасение людей.

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«Если спасатель приезжает на место пожара, как это было до полномасштабного вторжения, у него есть решающее направление, он должен понять, что он должен делать. И всегда первое — это спасение жизни или здоровья людей», — объяснил он.

Эксперт привел пример ситуации, когда одновременно горел один объект, а неподалеку произошло попадание в жилой дом.

По его словам, на момент работы на пожаре спасателей на другом объекте не было, поскольку они уехали к жилому дому.

«Параллельно с этим у нас было попадание в жилой дом примерно в 300–400 метрах от этого места. И я знаю, что на этой фотографии нет спасателей, потому что все они были в этот момент на жилом доме», — рассказал Петров.

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Он пояснил, что перед этим на месте пожара была проведена разведка и установлено, что в здании людей нет. После того, как подтянули резервы, чрезвычайники начали работать на пожаре.

«Потому что здесь уже провели разведку и знали, что в здании никого нет. А уже потом, когда мы подтянули резервы, мы начали работать здесь, на пожаре, работать с рынком», — объяснил специалист.

Петров также рассказал, что приехавший на место водитель спросил, почему там нет спасателей. По словам эксперта, они в этот момент работали на жилом доме.

«Мы когда приехали, водитель спросил, нормально ли это, что здесь никого нет? Я говорю, нормально, потому что мы знали, что дальше есть дом, на который в первую очередь люди, работавшие в этом районе, и поехали», — поделился спасатель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Что происходит на местах самых страшных прилетов в Киеве: СЕКРЕТЫ ГСЧС! Павел Петров — интервью

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