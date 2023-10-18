"Колаборант Шрёдингера": пожизненное с конфискацией имущества или почему дело Стремоусова не закрыли в связи с его смертью

Прошел почти год со дня смерти предателя.

К пожизненному заключению за государственную измену приговорили херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова. 9 ноября 2022 сообщалось, что коллаборант погиб в ДТП, однако украинское правосудие считает его гибель не доказанной, поэтому судебный процесс все же состоялся.

Приговор был оглашен в Малиновском районном суде Одессы, говорится в сюжете ТСН для "1+1".

Посмертный приговор для Стремоусова

Девять лет – за коллаборационизм, тринадцать – за госизмену. Пожизненное заключение с конфискацией имущества за эти же преступления, совершенные в воюющей стране. Коллаборант Кирилл Стремоусов был осужден сразу по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Судья-спикер Малиновского районного суда Одессы Игорь Бобуек прокомментировал: “Суд исследовал все материалы и все доказательства. Были допрошены свидетели и осмотрены видеозаписи, где Стремоусов выступал относительно нашего суверенитета, несоблюдение нашей территориальной целостности”.

Чем был известен Стремоусов

Блогер Кирилл Стремоусов стал известен своими пророссийскими, часто бессмысленными высказываниями в соцсетях. В первый день полномасштабного вторжения он вышел в эфир, чтобы поддержать Россию.

Когда Херсон оккупировали, Стремоусов вошел в состав созданного захватчиками Комитета спасения, а позже работал в незаконных органах власти, как заместитель губернатора.

Дело против Стремоусова внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 апреля прошлого года. Спустя семь месяцев после этого российские пропагандистские СМИ сообщили о гибели коллаборанта в ДТП.

Что говорит защита предателя?

Адвокат Стремоусова Татьяна Бабкова отметила: “Дело могло бы быть закрыто, если бы было официальное свидетельство о смерти. Поскольку ни в стороне защиты, ни в стороне обвинения не было такого документа, осуществлялось заочное уголовное производство и судебное разбирательство”.

Защита Стремоусова была назначена государством. Во время дебатов адвокат Татьяна Бабкова требовала для обвиняемого оправдания: «Позиция стороны защиты была такова, чтобы признать Стремоусова невиновным. Приговор основан только на ютубовских высказываниях и ютюбовских программах, которые вел Стремоусов и имел, к сожалению, большое количество подписчиков”.

Однако суд с защитой не согласился.

Бабкова же сказала: “Как сторона защиты, считаю слишком суровым приговор, даже как для покойного”.

Теперь защитница намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Елена Черняева, Елена Ванина, Иван Савченко, Одесса, ТСН, марафон "Единые новости".

Напомним, 9 ноября стало известно, что одиозный коллаборант и "заместитель губернатора" оккупированных районов Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Его смерть "странным образом" совпала с объявлением российского командования об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра.

Впоследствии в Сети появились фото с места происшествия, где якобы погиб помощник кафиров. По версии российской пропаганды, виновником аварии стал водитель грузовика, "подрезавший" бронированный "Лексус" Стремоусова.

Незадолго до смерти Кирилл Стремоусов выступал с резкими высказываниями в адрес руководства РФ, призвал "не заниматься болтовней" и принимать решения "вплоть до расстрелов на месте" за мародерство и безответственность.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил коллаборанта орденом — "за мужество и отвагу во время исполнения служебных обязанностей".

11 ноября, в день выхода русских войск из Херсона, Стремоусов был похоронен во временно оккупированном Симферополе.

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