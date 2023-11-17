"Колбаса по 2,20", деньги и идеи: кто в Украине становится государственными предателями и как их наказывают

Более 10 тысяч уголовных производств начато в Украине по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности. Часть дел рассматривается в судах. Более тысячи коллаборантов и предателей уже получили вердикт украинской Фемиды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тюремные сроки получают не все коллаборанты

Реальные сроки заключения получают не все коллаборационисты. С начала полномасштабного российского вторжения почти пятистам сторонникам "русского мира" в Украине назначили пройти программу пробации, некоего перевоспитания и изменения сознания без заключения.

По данным психологов, работающих с осужденными - 90 процентов коллаборационистов никогда не были за границей и не имеют мечты.

Коллаборант из Киевщины отрицает свою вину

Андрей Кобец – единственный из Ирпеня, Гостомеля и Бучи, кого судят за коллаборационную деятельность. По данным следствия, житель Бучи помогал россиянам во время оккупации. Участвовал в карательных рейдах россиян и помогал выявлять и уничтожать участников украинского движения сопротивления.

Андрей Кобец

В СБУ утверждают, что мужчина по собственной инициативе предложил свою помощь оккупантам, после чего ему выдали оружие и военную форму российского образца. Он же все отрицает.

"Я устроил в спортзале бомбоубежище и туда люди приходили", – говорит подозреваемый за коллаборационную деятельность Андрей Кобец.

Как обнаруживают коллаборантов

Большинство из подозреваемых коллаборационистов не признают своей вины даже после приговора суда. Часть пытается бежать на оккупированные территории или в Россию. И там продолжить свои преступления или "залечь на дно". Тогда за любителями "русского мира" начинают "охотиться".

Интернет-разведчик Павел вместе с другими аналитиками по несколько раз в неделю выкладывают в сеть результаты исследований о российских военных преступлениях.

В их базе данных около 400 коллаборантов и предателей, еще столько же на стадии подтверждения. В первую очередь поисковики помогают украинским правоохранителям собирать доказательную базу на преступников. К примеру, у наводчиков ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине тоже нашли след.

"Мы нашли информацию о том, что у них финансовое положение тоже не очень, о них есть информация в базах кредитов и должников", - говорит аналитик агентства "Мольфар" Павел Фиялковский.

Павел Фиалковский

Портрет коллаборантов

Измена из-за денег, ради статуса в оккупационной власти или идейные, тоскующие по Советскому союзу. Это главные мотивы людей, которые идут на сотрудничество с врагом.

"Как правило, это лицо неработающее, как правило мужского пола от 30 до 60 лет. Около половины - это безработные. Около 50 процентов всех привлеченных за коллаборацию это лица, которые занимали определенные должности в органах оккупационной администрации", - говорит заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Мария Будейна.

Мария Будейна

Отрицание российской агрессии в соцсетях тоже наказывается

Сейчас в соцсетях "процветает" еще один вид коллаборационистской деятельности - отрицание российской агрессии или прославление оккупантов.

Так, к Кате из Одессы после скандального стрима пришли правоохранители. Ночные посиделки квалифицировали, как пропаганда войны и начали уголовное производство. Девушка заявила, что просто хотела "получить подписчиков". Сейчас ей грозит до трех лет тюрьмы. За подобные преступления почти 500 украинцев уже отбывают наказание, однако без визита в тюрьму.

Екатерина из Одессы

Учить украинские стихотворения и песни осужденные могут в центрах пробации. Здесь пытаются выяснить причины нелюбви к родной стране и подобрать методы лечения.

Что говорит психолог о коллаборантах

Светлана наставляет на путь истинный, тех кто потерялся в российской пропаганде. Через тестирование и беседы психолог пытается выяснить мотивы преступлений. От отрицания до восприятия могут пройти годы.

"Общее, что есть у коллаборационистов - это их жизнь ограничена их пространством, своими общениями и очень важно перемещать их в другую среду - волонтерские организации, проукраинские мероприятия", - говорит психолог Светлана Атрощенко.

90 процентов осужденных коллаборационистов никогда не выезжали за границу и не умеют мечтать - говорит психолог. Труднее всего работать с теми, кто помнит "советскую колбасу по 2,20" и готов продать Родину за должность в оккупационной власти. С такими уже работают другие специалисты.

Что говорят в СБУ

"СБУ заходит на освобожденные территории уже имея тома задокументированных материалов на тех, кто

помогал врагу. И это позволяет нам по горячим следам задерживать десятки фигурантов, которые не успели убежать за российской армией. Даже с бегством коллаборанта в РФ уголовное производство не закрывается и рано или поздно наказание найдет своего героя", - говорит представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Более трехсот украинских предателей уже получили судебные приговоры за свои преступления. Среди них и гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо имеет 15 лет тюрьмы. Приговор заочный и ждет освобождения оккупированных территорий. Там где временно не работает украинское правосудие, работают украинские мстители и спецслужбы. Взорванный в собственном авто коллаборационист и начальник "народной милиции "ЛНР" Филипоненко тому подтверждение.

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Напомним, в Кировоградской области к пожизненному лишению свободы приговорили 22-летнюю девушку, которая активно поддерживала Россию в соцсетях и сдавала оккупантам координаты воинских частей, складов, заводов и объектов критической инфраструктуры. На суде она заявила, что "хочет воевать за Россию".

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