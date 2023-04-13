Колбаса ВСУ и Буча-комбуча: маркетинг на войне переходит границу патриотизма, поэтому "включились" депутаты

Чувство меры и вкуса придется воспитывать в себе и производителям и потребителям, ведь запреты и штрафы могут оказаться не такими уж страшными по сравнению с репутационными потерями, которые иногда имеют очень долгую память.

Колбаса «ВСУ» и редис «Азовсталь»: закон, запрещающий маркетинг на войне, будет принят не раньше июня, прогнозируют в профильном комитете Верховной Рады. Зарегистрированный недавно законопроект оказался слишком радикальным и требует значительной доработки. Да и сам возмутивший общество креатив маркетологов на патриотической тематике, в некоторых случаях преследовал цель не увеличения продаж. Однако под шквал критики попали все вместе, говорится в ТСН.

"Они хотели похоронить нас, но не знали, что мы – семена". Как буквальная иллюстрация этой популярной ныне в Украине мексиканской пословицы в продаже появились серия "Семена победы". Однако пророс он совсем не так, как задумывалось. Волну возмущения подняли названия, связанные с войной, а больше всего – семена редиса "Азовсталь". “Просто. Прекратите. Это неправильно. Вы это делаете не из чувства патриотизма. Вы это делаете по желанию увеличить продажи. У вас корыстный мотив”, — написал в комментариях военный Юрий Гудыменко.

Основатель торговой марки попытался объяснить свой замысел. “Я и мои коллеги бесплатно поставляли нашим защитникам тепловизоры, коптеры, рации и прочее. Вкладывали собственные средства и ресурсы. Но наши возможности не безграничны. Поэтому возникла идея создать лимитированный благотворительный проект "Семена победы", прибыль от которого направить в поддержку наших защитников. Это не коммерческий проект, это отдельный уникальный генератор прибыли в пользу ВСУ”, – убеждает он.

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Перед всеми, кого разозлили редис "Азовсталь" или кабачок "Призрак Киева", авторы проекта извинились. Остатки семян сейчас распродают, все деньги должны пойти в фонд United24.

А вот некоторые другие производители с извинениями не спешат. К примеру, компания "Брусиловские колбасы" креативно переименовала свою "Московскую" в колбасу "ЗСУ". С Вооруженными силами, говорят, это название не связано, просто буквы совпали. "Это название не имеет ничего общего с Вооруженными силами Украины. Люди так его восприняли, но название означает совсем другое. Мы не понимаем, почему возникло такое недоразумение», — настаивают на производстве.

И пошло-поехало: колготки с надписью ВСУ, желто-голубые трусы с национальным гербом на интимном месте, реклама эпиляции с изображением военных. Многим такой маркетинг напоминает российское "победобесие", над которым изрядно насмехались украинцы.

В супермаркетах полки ломаются от водки с псевдогероическими названиями: "Байрактар", "Джавелина", "Несокрушимая". Эти новинки заменили собой водку "Вакцина", выпущенную в разгар эпидемии. Производитель, кстати, тот же.

Покончить с этим сомнительным креативом решили депутаты. Их чашу терпения переполнило появление безалкогольного напитка – комбучи. “Мы называем в ВР между депутатами "закон о Буче-Комбуче". Триггером стало появление в продаже напитка, очевидно эксплуатировавшего трагедию Бучи. Мы получили в ВР бесчисленное количество возмущенных обращений граждан”, – говорит депутат Никита Потураев.

Под горячую руку авторов законопроекта попало почти все, кроме кино и книг. Они предлагают запретить использовать и названия пострадавших населенных пунктов, родов войск, любые упоминания о боевых действиях, военные приветствия и даже типы вооружения. Проект закона не исключает ни для сувенирной продукции вроде знаменитой марки с крейсером "Москва", ни для украшений, ни для, скажем, футболок с соответствующими принтами. Закопроект пока никак не ограничивает использование изображений военных. Поэтому его признали сырым и пообещали привести в порядок ближе к середине лета. Хотя и покупатель влияет на рынок, голосуя кошельком, государство будет также регулировать эту чувствительную сферу. “Многие вещи должны регулировать сам потребитель. Если название режет глаз или режет сердце, то он просто это не покупает. Но если у некоторых производителей чувство совести немного притупилось, то, может быть, это следует поправить законом”, — добавляет депутат.

Парадоксально, но как раз "Комбуча Буча" под действие этого закона не попадет. Он ведь будет запрещать торговые знаки, зарегистрированные после 24 февраля прошлого года. А марку "Буча-комбуча" запатентовали еще в 21 году, потому что предприятие местное. Слово "героическое" дописали действительно после трагических событий на Киевщине. Но только на небольшой, лимитированной партии напитка, выпущенной для жителей Бучи, объясняет совладелица производства и местная жительница Анна Сущенко.

Говорит, планов выпускать продукцию под этой маркой в коммерческих целях никогда не было, а саму идею назвать "комбучу героической", мол, подала местная власть, обеспокоенная тем, что люди не захотят возвращаться в Бучу, если она будет ассоциироваться только с массовыми убийствами, которые совершали здесь русские. Название модного напитка должно стать одним из символов возрождения, потому что производило его предприятие, разрушенное и размародеренное россиянами, которое оживало вместе с городом. “Выстрел был в ворота нашего предприятия. Конечно, внутри все разрушено... Но живем и сражаемся. Мы совещались с местными жителями, мы показывали эти идеи военным. Эту идею нам представили руководители Бучанского района”, — уверяет владелица производства.

Рекламщик Наталья Морозова объясняет, почему одних производителей продукции с патриотическими названиями украинцы буквально носят на руках, а других подвергают сокрушительной критике, не углубляясь в контекст. “Мы стали менее эмпатичными и толерантными и более травмированными, травмированным обществом. Поэтому любая история может быть таким триггером, который вызовет шквал критики в соцсетях, в информационном пространстве, но в то же время какая-нибудь хорошая история и положительная может тоже создать позитив и создать из бренда лав-марку очень быстро”, — убеждает Наталья.

Предел, за которым потребители видят уже не патриотизм, а наживу - очень тонкий. К примеру, шутливые названия плохо сочетаются с упоминаниями о трагических событиях войны. И наоборот радуют, когда речь идет о победах над врагом. Ни один закон не способен урегулировать все нюансы столь чувствительной сферы, признают в парламенте.

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