Количество безработных в Украине уменьшилось: при чем здесь военкоматы и что происходит на рынке труда

В Украине стремительно снизилось количество безработных. По информации Государственной службы занятости на 1 августа количество безработных украинцев сократилось до 112,3 тысяч против прошлогоднего показателя 296,7 тысяч. Интересно, что в общем количестве зарегистрированных безработных, мужчины составляли всего 31,8 тыс. человек (28%), женщины – 80,5 тыс. человек (72%).

Сайт ТСН.ua выяснял, в чем причина и что происходит на рынке труда во время войны.

Озвученные цифры наталкивают на мысль, что значительная часть украинцев смогла каким-то чудом трудоустроиться, несмотря на войну. Но эксперты отмечают, что не всегда статистические данные отражают реальную картину.

Справка от военкомата

"По статистике от Госслужбы занятости выходит, что у нас ситуация с безработицей во время войны лучше, чем в ковидные годы, да еще продолжает улучшаться. Но это не так. Чтобы официально стать безработным, человеку нужно прийти в центр занятости и предоставить все необходимые документы, в том числе, справку из ТЦК и СП или бывших военкоматов. Думаю, что поэтому в приведенной статистике так мало мужчин, судя по всему, они решили, мягко говоря, не брать справку из военкомата. Если же проанализировать коммерческие сайты по трудоустройству, там нет такого перекоса – соотношение мужчин и женщин примерно 48% и 51%", — рассказывает сайту ТСН.ua Татьяна Пашкина, HR-эксперт.

Людям, которые приходят в центр занятости, следует помнить, что максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 составляет 6700 гривен – размер минимальной зарплаты. То есть сколько бы вы ни зарабатывали на своей прежней работе, вы будете получать эту стандартную сумму. И рассчитывать получать ее долгое время тоже не стоит, потому что во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Статистика от Госслужбы занятости

Кстати, кроме безработных, в Украине также уменьшилось количество людей, получавших пособие по безработице. Оно сократилась до 47,2 тысячи человек, тогда как ранее этот показатель составлял 244, 4 тысячи человек.

"Думаю, это тоже связано с военкоматами. Мужчины просто не хотят "светиться" в центрах занятости, ведь чтобы получать помощь от государства, повторюсь, им нужно получить в военкомате справку. Второй момент – раньше срок получения помощи составлял примерно 10-12 месяцев. Сейчас - три месяца. Кроме того, в центрах занятости предлагают безработным общественные работы и не все люди на них соглашаются А если ты не соглашаешься, то помощь снимают. Это жестко, но справедливо – государство не может прокормить всех ищущих людей работу. С другой стороны, почему бы не соглашаться на общественные работы? В этот сложный период можно как-то свести концы с концами, а между тем активнее искать работу с достойной оплатой", — рассказывает Татьяна Пашкина.

В то же время эксперт убеждена, что центры занятости очень нужные структуры. Особенно в небольших городках, где действительно помогают людям с трудоустройством. В центрах занятости активно сотрудничают с государственными работодателями, с производственными компаниями.

Мужчины просто не хотят "светиться" в центрах занятости / Фото: УНИАН

Интересно, что по данным Госслужбы занятости сегодняшние безработные – это люди, имеющие высшее образование – 43%, 36% – профессионально-техническое, 21% – общее среднее образование.

А по возрастным группам:

22% зарегистрированных безработных в возрасте до 35 лет

29% – в возрасте от 35 до 44 лет

29% – в возрасте от 45 до 55 лет

20% – более 55 лет.

"Было бы идеально, если бы безработный человек получал в центре занятости реальную возможность переучиться, получить помощь, пользоваться услугами карьерного советника. Тогда это имело бы какую-то ценность ради которой стоило собирать кучу документов и идти регистрироваться, с возможностью мобилизации. Поэтому многие люди туда просто не идут, потому что не хотят афишировать свой статус безработного", — объясняет Татьяна Пашкина.

Сколько есть вакансий

По состоянию на 1 августа 2023 общее количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составило 59,2 тыс. единиц.

А на крупных сайтах по трудоустройству work.ua или olx.ua по 90-80 тысяч вакансий. До войны там было 110–115 тысяч вакансий. То есть рынок по количеству вакансий отстает на четверть, но кандидатов физически стало меньше.

"Приблизительно 1 миллион украинцев нас защищает в ВСУ, 5 миллионов – это внутренне перемещенные лица, среди которых половина безработные и вряд ли они найдут работу, потому что там есть определенные условия. Приблизительно 6 или 7 миллионов выехали за границу — если из них половина трудоспособны, это явно не треть, не четверть и даже не пятая часть, того что мы видим по вакансиям. Поэтому мне кажется, что есть определенные вакансии, по которым люди еще долго будут искать работу. Но есть большой перечень вакансий, по которым работодатели уже сейчас бегают за кандидатами и не могут их завлечь – вынуждены пересматривать зарплаты, а также конкурировать между собой. Поэтому я убеждена, что количество безработных у нас не будет увеличиваться в каких-либо глобальных масштабах", — объясняет эксперт.

Поиск нужных вакансий / Фото: УНИАН

Что с зарплатами?

Средняя заработная плата в вакансиях, содержащихся в базе данных Государственной службы занятости, составила 11 тыс. грн. В частности, среди видов экономической деятельности самой высокой зарплата была:

в сфере финансов и страховой деятельности (18,3 тыс. грн),

в государственном управлении и обороне (17,0 тыс. грн),

в строительстве (13,3 тыс. грн.),

в добывающей промышленности и разработке карьеров (12,7 тыс. грн),

в сфере водоснабжения; канализации, обращения с отходами (12,2 тыс. грн),

в сфере информации и телекоммуникаций (12,1 тыс. грн),

в учреждениях здравоохранения (12,1 тыс. грн),

в перерабатывающей промышленности (11,7 тыс. грн)

К примеру, в Одессе был зафиксирован самый низкий уровень заработной платы среди городов миллионников – 8 тысяч гривен с хвостиком.

"Я посмотрела вакансии, которые предлагают в Одессе, а там в большинстве случаев — работа на госслужбе, воспитателем детсада, учителем, озеленителем. И стало понятно, почему такие небольшие зарплаты. Откуда им быть больше? Но если говорить о бизнес-вакансиях, то они в центрах занятости просто отсутствуют. Например, профессия диджитал маркетолог – там таких специальностей просто не бывает, разве что кто-то очень законопослушный направит в центр такую вакансию, и соответственно соискатели, имеющие такую специальность, даже не подозревают об этом", — отмечает Пашкина. .

Что касается зарплаты в вакансиях на work.ua, то они весь прошлый год держались на уровне 15 тысяч гривен.

"В этом году зарплата в вакансиях уже меняется третий раз — сейчас она составляет 17500 гривен. То есть работодатели, вынужденные ее поднимать, потому что люди просто не идут на работу. Здесь вопрос: зачем идти в центр занятости, если можно просто не выходя из дома зарегистрироваться на сайте, выставить резюме или откликнуться на вакансию, и тебя заберут с руками и ногами, а кроме денег еще предложат питание, медицинскую страховку и все, что угодно, чтобы ты только шел и работал", — говорит Татьяна Пашкина.

Что с работой в регионах

Самыми популярными остаются общие вакансии: продавец, кассир, администратор, официант, водитель, курьер, грузчик, комплектовщик. На них всегда высокий спрос.

"Например, во Львове работодатели уже себе ноги сбили, чтобы найти определенное количество людей под те вакансии, которые уже открыты, особенно на производстве. Там всегда трудности с этим, но сейчас это уже критически. На востоке страны — ситуация другая. Там работодателей не так много, но их количество растет и конкуренция тоже поднимается. В общем работодателям осенью будет непросто, если мы получим традиционный, хоть и урезанный бизнес-сезон. Все начнут просматривать зарплаты и открывать новые вакансии с расчетом, что с нового года туда выйдут новые люди. А найти претендентов будет очень сложно, как в той сказке о репке, причем в каждой профессиональной сфере", — добавляет Татьяна Пашкина.

В Киеве рынок труда структурно почти не изменился / Фото: УНИАН

Мотивирует надежное ПВО

Если говорить о столице, то рынок труда здесь структурно почти не изменился. Разве что немного просела сфера IT и она не так быстро восстановится из-за войны. Киев – был и остается лидером по основным видам вакансий.

"Из 90 или 85 тысяч вакансий — 25-27 тысяч — это Киев. И соответственно, даже внутренне перемещенные лица пытаются здесь остаться, потому что в столице больше предложений по работе и надежнее работает ПВО. А почему вы удивляетесь? Вспомните осень прошлого года, тогда в мотивационный пакет входили: Starlink, генератор, горячая вода и свет в офисе. А теперь люди смотрят – есть ли в городе ПВО, бомбоубежище в офисе и другая инфраструктура по безопасности. Если бы кто-то сказал пару лет назад, что на такое будут ориентироваться при выборе работодателя, я бы просто не поверила. Но это, к сожалению, наша реальность", — отмечает Татьяна Пашкина.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о рынке труда в Киеве: что предлагают и кого не хватает.

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