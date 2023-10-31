Количество детей, живущих под постоянным огнем армии Путина, шокирует: что держит украинцев в уничтоженных городах

Сотни гражданских остаются в зоне боевых действий и прифронтовых городах, несмотря на постоянную опасность. Из-за большого количества живущих под обстрелами детей в некоторых регионах местные власти были вынуждены объявить принудительную эвакуацию в октябре 2023 года.

Почему люди боятся выезжать на более-менее безопасную территорию и как убеждать уезжать из зоны боевых действий, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала кандидат психологических наук, психолог ОО "Центр психологической помощи "Конфиденс" Ольга Литвинова.

Сколько детей живут в зоне боевых действий

Российская армия обстреливает города по всей Украине более полутора года. Однако на некоторых территориях, приближенных к линии фронта, взрывы раздаются чуть ли не круглосуточно. Кроме того, в прифронтовых городах и селах часто нет воды, света и газа, а зимой не будет тепла.

Херсонщина

Из-за войны страдают маленькие жители Херсона. Под постоянными обстрелами, по последним данным, проживают 5 500 детей. 24 октября правительство объявило о принудительном вывозе детей из трех районов Херсонской области из-за значительного усиления артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Принудительная эвакуация не означает, что детей отбирают. Их должен сопровождать хотя бы один из родителей или законных опекунов. Волонтеры говорят, что самое сложное – это уговорить их согласиться и вывезти детей.

Донетчина

По состоянию на начало октября в Донецкой области оставалось 40 576 детей. Большинство из них проживают в относительно отдаленных от фронта населенных пунктах. Принудительная эвакуация началась 7 апреля. За это время были случаи укрывательства детей. В частности, в Бахмуте взрослые, которые сами не хотели уезжать, прятали своих детей по другим адресам, чтобы представители власти не смогли их эвакуировать.

Харьковщина

В городах и селах Харьковщины, которые расположены ближе к линии фронта, становится все опаснее. Обстрелы не прекращаются. Кроме того, сохраняется высокий уровень минной опасности. В октябре местные власти объявили принудительную эвакуацию детей из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин. Там находится всего 275 детей.

Запорожье

В Запорожье в октябре принудительная эвакуация завершилась. В прифронтовых населенных пунктах Пологовского и Васильевского районов, которые оккупанты ежедневно накрывают обстрелами, оставалось 59 детей. Всех несовершеннолетних вывезли. Впрочем, некоторые семьи пришлось вывозить несколько раз, потому что они возвращались. Чаще всего, чтобы наблюдать за хозяйством и собирать урожай на огороде.

Количество взрослых, которые остаются в зоне боевых действий и на прифронтовых территориях, значительно больше. Например, только в Авдеевке Донецкой области, за которую ведутся бои, проживает около 1 600 гражданских жителей. Из-за постоянных обстрелов поставки продуктов питания и гуманитарной помощи туда прекратили.

Почему люди остаются в зоне боевых действий

Кандидат психологических наук, психолог ОО "Центр психологической помощи "Конфиденс" Ольга Литвинова в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что уехать и покинуть свой дом, где ты родился, строил свою жизнь и планы, это очень сложный шаг. Не все люди могут сделать его сразу.

“Людям, много чего вложившим туда, кажется, если они это покинут, то больше ничего не будут иметь. Это люди, для которых привязка к материальным ценностям более важна. А есть те, кто понимает: война – это опасность для жизни и главное спасать себя, своих детей, потому что это главные ценности. Но для этого нужно обладать определенной смелостью”, – говорит Ольга Литвинова.

У людей, которые остаются в зоне боевых действий и живут в опасности, безусловно, есть страх, объясняет психолог. В то же время, они боятся того, что будет дальше.

"Кому я нужен? Что меня ждет вне моей привычной жизни, даже такой опасной? Уезжающим людям следует понимать, что в большинстве мы должны полагаться на себя, свой опыт, умение и знание. Конечно, мы рассчитываем, что нам будут помогать, что кто-то нам протянет руку помощи. Но все равно это уже не будет привычной жизнью”, – рассказала Ольга Литвинова.

Почему нужно уехать из зоны боевых действий

Психолог говорит, что сама стала переселенкой в 2014 году, поэтому знает, насколько сложно принять решение уехать. Однако она призывает людей, которые до сих пор остаются в опасности, учесть, что они находятся в постоянной опасности жизни и здоровья для них и их детей.

“Когда самолет теряет управление, спасательную маску мы должны сначала одеть на себя, а потом на ребенка: если с вами что-то произойдет, ваш ребенок не выживет. Важно помнить об этой метафоре взрослым, которые цепляются за материальные вещи", – говорит Ольга Литвинова.

По словам психолога, психика человека очень адаптивна. Поэтому постоянные взрывы якобы становятся привычными. Однако теряется бдительность.

“Люди думают, что уже прошел год, ничего подобного не произошло. Они истощают свою нервную систему, что несет угрозу их физическому и психическому здоровью. Даже если сегодня они этого не испытывают, спустя некоторое время появляются отсроченные реакции на хронический стресс. Может ухудшиться состояние здоровья, обостриться хронические заболевания. Будут признаки агрессивности, пассивности, назойливые мысли, плохой сон. То есть, может произойти ухудшение всего состояния”, – говорит Ольга Литвинова.

Психолог добавила, что в столь опасных условиях дети видят разрушенные дома, слышат постоянные взрывы, не могут полноценно жить и учиться.

“У них нет такого детства, которое может быть на более или менее безопасных территориях. Поэтому взрослым нужно об этом подумать. Первое, что говорят приезжающие люди: не могу привыкнуть к тишине, потому что здесь нет каждый день взрывов. Это для них стресс своего рода, тоже прислушиваются всякий раз. Должна быть сразу психологическая поддержка, которая позволит адаптироваться к новой жизненной ситуации", – рассказала Ольга Литвинова.

Как убедить выехать из зоны боевых действий

Психолог говорит, если государство объявляет принудительную эвакуацию семей с детьми, а родители или опекуны все равно отказываются, они должны понимать, что нарушают закон. То есть отказываются заботиться о безопасности своего ребенка.

“Если нет принудительной эвакуации, то все равно мы должны сказать, что действительно, вы имеете право на свой выбор и имеете право оставаться здесь. Я бы давала человеку возможность подумать, набрать аргументы. Что вам даст то, что вы останетесь здесь? А что вы потеряете, если вы здесь останетесь? А если вы уедете? Давайте подумаем”, – говорит Ольга Литвинова.

Однако бывают ситуации, когда решение нужно принимать очень быстро. Тогда следует сказать, что переезд временен и необходим для вашей безопасности, объясняет психолог.

“Вы должны заботиться о своих детях, о своем здоровье. Это очень трудная история. Для каждого человека должны увидеть, что для него важно, каждый человек индивидуален. В момент страха "где я буду жить?" мы должны дать что-то человеку вместо этого”, – рассказывает Ольга Литвинова.

Психолог говорит, что выезд пожилых людей из своего дома можно сравнить с деревом, которое вырвали с корнями: непонятно, приживется ли оно и куда его посадят.

“Если у них есть дети, внуки, которые смогут заботиться о них, нужно просить, уговаривать, убеждать. С одинокими людьми труднее, они могут сказать: да будет, как будет, я уже прожил жизнь и хочу умереть в своем доме. И даже их не пугают взрывы, потому что они привыкли. Это удивительно, но если нет принудительной эвакуации, это их выбор”, – говорит Ольга Литвинова.

Зона боевых действий: список территорий

Перечень территорий зоны боевых действий был утвержден в декабре 2022 года, он периодически обновляется. Изменения в него вносят по согласованию с Министерством обороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Территории в перечне делятся на несколько категорий:

территории, оккупированные Россией;

территории, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Второй пункт делится на территории возможных и активных боевых действий.

Последние изменения в перечень внесли 17 августа 2023 года приказом Министерства реинтеграции № 224. В территорию возможных боевых действий вошли следующие населенные пункты:

Днепропетровская область: 6 громад Никопольского района, 1 громада Криворожского района, 4 громады Синельниковского района.

6 громад Никопольского района, 1 громада Криворожского района, 4 громады Синельниковского района. Донецкая область: 11 громад Покровского района, 13 громад Волновахского района и 12 громад Краматорского района.

11 громад Покровского района, 13 громад Волновахского района и 12 громад Краматорского района. Николаевская область: восемь громад Баштанского района, пять громад Вознесенского района, 12 громад Николаевского района.

восемь громад Баштанского района, пять громад Вознесенского района, 12 громад Николаевского района. Сумская область: 2 громады Ахтырского района, 8 громад Сумского района, 5 громад Шосткинского района и 1 громада Конотопского района.

2 громады Ахтырского района, 8 громад Сумского района, 5 громад Шосткинского района и 1 громада Конотопского района. Херсонская область: 32 громады Бериславского района, 12 громад Херсонского района, 2 громады Каховского района.

С полным перечнем территорий можно ознакомиться здесь.

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