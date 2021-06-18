Количество экзаменаторов ВНО сократили: почему не хватает денег и как это повлияет на результаты

Чтобы все оплатить — в бюджет не заложили необходимых средств.

Скандал с ВНО: в этом году письменную часть тестирования проверяют только один раз. В предыдущие годы была двойная проверка. Число экзаменаторов сократили из-за нехватки финансирования. В украинском Центре оценивания качества образования заверили, что максимально постарались, чтобы проверка одного человека была тоже качественной.

Почему на проведение главных экзаменов в жизни учеников не хватило денег — в материале ТСН.19:30.

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Выпускники оттачивают элементы вальса, в котором будут кружить на выпускном. Несколько сбиваются, так как мыслями далеко. Сегодня им пришли результаты ВНО по иностранному языку. Они все писали английский и результатами поражены. И этому, казалось, хорошему результата Богдан не слишком рад. К английскому готовился дополнительно с репетитором, с ним примерно подсчитали, сколько бы должен был получить. Низко, по его убеждению, оценили письменную часть.

В этом году в оценке произошли изменения. Если раньше письменную работу по очереди проверяли два экзаменатора — то в этом году только один. И это уже вызвало волну возмущения.

Новости Украины: число экзаменаторов ВНО сократили из-за нехватки финансирования - почему нет денег

"На очень важном этапе проведения ВНО происходит субъективное оценивание письменных работ. Экзаменаторы — это люди, которые элементарно могут устать и ошибиться", — это сообщение преподавателя и человека, который тоже проверяет тесты. Приводит пример из практики, когда второй проверяющий, после первого, оценку увеличил на шесть баллов.

В украинском Центре оценивания качества образования уверяют, что максимально постарались, чтобы и одинарная проверка была объективной. Экзаменаторов дополнительно учили, работал консультационный центр, к тому же еще одна проверка минимальная, но была.

Количество проверяющих тесты, сократили из-за нехватки финансирования. Чтобы все оплатить — в бюджете не заложили необходимых денег. А еще и не сэкономили вовремя, добавляют в общественных организациях.

Почему такое происходит с нынешним ВНО — в Министерстве образования комментировать отказались. В украинском Центре оценивания качества образования надеются, что в следующем году в бюджете будут средства и двойная проверка вернется. Кто же в этом году не доволен своим результатом — может подать апелляцию. Первые жалобы уже поступили, но пока от тех, кто не преодолел порог. По математике, например, минимум не набрали почти 30% участников.

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