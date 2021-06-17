Количество отравившихся подростков неизвестным веществом в Ивано-Франковске выросла: медики рассказали о состоянии

Сейчас основная версия, что по улице проехала цистерна с каким-то веществом и похоже, состоялась ее разгерметизация.

Чрезвычайное происшествие в Ивано-Франковске. Ночью жителей микрорайона разбудил неприятный запах. Из-за вони пришлось эвакуировать студентов здешнего колледжа, которые жили в общежитии. Впрочем, было поздно, ведь 8 таки отравились неизвестным веществом, сейчас они в больнице.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В больнице от ночи лежат 8 подростков, еще двое привезли утром — они в приемном покое. Это преимущественно девушки в возрасте 16-17 лет. Все они — ученики колледжа "Технологий и бизнеса".

Трое из них сначала попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще 5 положили в неврологию.

«Омраченное сознание, рвота, слабость — это дети, которые пошли в реанимацию. Уже состояние в течение ночи существенно улучшилось. Поэтому мы забрать их в отделение на палаты. Ингаляционное отравление неизвестным пока веществом. Мы категорически не можем пока сказать. Думаем, о какой-то газ», — говорит заведующий отделением областной детской больницы Ярослав Криштафович.

Новости Украины: в Ивано-Франковске восемь студентов отравились неизвестным веществом

Одна из пострадавших девушек рассказала, что слышали сильный запах, похожий на запах газа, вчера поздно вечером — сначала в комнатах общежития, где были открыты окна. И все начали выбегать из своих комнат на улицу. Уже там студентам стало плохо.

«Начали в коридоре девушки кричать, что слышно газ — как с улицы занесло. У меня в комнате окно были закрыты, ничего не слышно. Я выхожу в коридор и то такой и очень резкий запах. Будто на газовой плите открыл газ. На целое общежитие, на всех этажах», — убеждает пострадавшая Татьяна Квецко.

Час назад закончилось совещание спасателей, газовиков, правоохранителей. Газовики уверяют: проверили свои сети, все в порядке, утечки нет. Сейчас основная версия, что по улице проехала цистерна с каким-то веществом и похоже, состоялась ее разгерметизация. Эту цистерну действительно видели на камерах видеонаблюдения. Кому она принадлежит и что именно перевозил еще выясняют.

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