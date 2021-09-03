Количество погибших от наводнений в США растет десятками: розыски пропавших без вести продолжаются

А климатологи тем временем предупреждают, рекордный ливень вполне возможно уже скоро побьет другой, еще рекорднее.

По крайней мере 58 человек погибли на северо-востоке Соединенных Штатов из-за небывало обильных дождей, которые принес с собой ураган "Ида" - одного из пяти самых разрушительных за всю американскую историю. Жертв может быть гораздо больше, потому что десятки людей — еще считаются пропавшими без вести. Климатологи предупреждают, такая стихия в ближайшем будущем может стать обыденностью и не только в Америке.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Один из крупнейших мегаполисов мира, Нью-Йорк трудно остановить даже таким чрезвычайным ливнем. То, что здесь снимали накануне — называют похожим на фильм-катастрофу. Дорога к работе заметно усложняется из-за давки на улицах, до сих пор остановлены линии метро.

Не исключают, что жертв стихии на самом деле больше. Ведь гибель одинокого человека, который не смог выбраться из собственного дома вовремя, до сих пор могли просто не заметить. Поэтому полиция объезжает все затопленные районы, стуча в дверь. И обращается к горожанам о помощи.

«Я попрошу вас всех: проверьте, как дела у ваших соседей, семьи и друзей. Мы продолжаем осматривать пострадавшие от шторма районы», — говорит шеф полиции Родни Харрисон.

Президент Байден сегодня поедет в Луизиану — штат, по которому ураган «Ида» несколько дней назад ударил больше всего. Более миллиона людей там до сих пор сидят без электричества, на заправках длинные очереди за бензином. Наладить его бесперебойные поставки — главная задача для американских властей. Потому что в стране, где машина почти у каждого, перебои с бензином немедленно приводят к панике и коллапсу.

Новости мира: в США из-за урагана "Ида" погибли по крайней мере 46 человек

А климатологи тем временем предупреждают, рекордный ливень вполне возможно уже скоро побьет другой, еще рекорднее. «Это было рекордный ливень для северного-востока Соединенных Штатов. И такие же рекорды этим летом были в Германии, Китае, Турции, других частях Соединенных Штатов. Климат теплеет повсюду, воды в атмосферу испаряется больше. Поэтому риск такого стихийного бедствия — растет», — отмечает климатолог Дэниэл Свейн.

Сегодня «Ида» — один из сильнейших ураганов в истории США, река Мисисиппи под ее напором даже ненадолго изменила направление движения. Сразу в нескольких штатах до сих пор действует объявленное чрезвычайное положение.

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