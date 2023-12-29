Количество погибших в Киеве из-за российских обстрелов резко возросло: что известно об атаке на данный момент (видео)

Даже к вечеру спасатели не объявили об окончании спасательных и поисковых работ.

Девять погибших и почти три десятка пострадавших в столице. Утром в Киеве российские ракеты ударили по нескольким местам. Большинство ударов пришлось на правый берег. Разрушен большой склад, одно из предприятий, станция метро, парковка, детский сад и незаселенная новостройка. Также прилеты были в частном секторе на левом берегу Днепра. Корреспонденты ТСН побывали на местах взрывов.

Почти в восемь утра взрывы прогремели в нескольких районах столицы. Огромные клубы дыма уже через несколько минут видны отовсюду. Это горят складские помещения, новостройка и предприятие. Все – в разных районах города.

"Взрыв очень большой. Аж шиномонтаж затрясло. Все со стен попадало. Я выбежал, вижу оттуда дым, оттуда", — говорит автомастер Артем Родионов.

Это был склад, где хранили товары сразу несколько гражданских предприятий. Свидетели говорят, примерно в семь утра туда заехал автобус с работниками.

"Не похоже, что обломки, взрыв был хороший, мы много обломков собрали у нас на территории", — говорит один из работников.

"Потерпевшие 100% есть", — добавляет автомастер.

Спасатели там часами сражаются с огнем.

Последствия ракетного удара по Киеву / Фото: Управление ГСЧС Киева

По состоянию на 12 дня склады в Подольском районе Киева еще горят. На территории достаточно много карет скорой и пожарных машин. И мы так понимаем, что поиски людей до сих пор продолжаются

Кареты скорой дежурят и возле одного из предприятий в центре города. Здесь, кроме него, повреждения получили вход на станцию метро и окрестные дома. Там разбились почти все окна.

Днем вокруг мест прилетов уже все работает. В магазинчиках, где тоже вылетели стекла, продавцы убирают стекло и забивают окна фанерой.

"Просто порезаны и все. Жить будем. Стекло, царапины — до свадьбы заживет", — говорит одна из работниц магазинчика.

"Ну, это уже мелочи", – улыбается Елена с порезанным пальцем. Девушка говорит, что в начале полномасштабного вторжения пережила обстрел Мариуполя и на свой страх и риск убегала из оккупации.

Продавцы на рынке, который рядом, не так спокойны. Кто-то из них успел добежать до укрытия, кого-то от пережитого трясет и сейчас.

"Я как раз зашла на рынок и надо мной летела ракета. Три штуки видела. Как раз дохожу вниз, три ракеты. Я упала, лежу и три взрыва", — рассказывает продавец.

Другая продавщица добавляет: "Если я читаю сообщение, что с Каспийского моря на Киев, то точно что-то будет. Точно. Мы были в 7:15 уже в метро".

Обломки ракеты упали также на детский сад в одном районе, и территорию школы – в другом.

Дети рассматривают огромный черный след на траве.

Здесь пострадали люди и машины с ближайшей парковки.

Что известно о состоянии пострадавших

О состоянии потерпевших медики много не говорят. Известно, что все они – гражданские, в возрасте от 21 до 64 лет. С родственниками раненых журналистам запрещают общаться правоохранители.

"Четверо пациентов в тяжелом состоянии. 10 — средней тяжести. Остальные — стабильны. Имеют легкое состояние. Десятерым пациентам проведены сложные оперативные вмешательства. Сейчас они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии", — рассказывает исполняющая обязанности директора клинической больницы Татьяна Барановская.

Спасательные работы до сих пор продолжаются

Количество погибших и раненых в столице в течение дня постоянно росло. Даже к вечеру спасатели не объявили об окончании спасательных и поисковых работ.

Напомним, из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе Киева спасли восемь пострадавших и достали тела девяти погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются. В настоящее время на местах происшествия работает девять единиц пожарно-спасательной техники, а также 53 спасателя.

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