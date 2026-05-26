Количество погибших возросло: что происходит на Лукьяновке в Киеве после кровавого удара РФ (фото, видео)

Россияне массированно обстреляли Киев

В Киеве из-за российского массированного удара больше всего пострадала Лукьяновка. Сейчас там продолжаются аварийные работы, а местные оправляются от кровавых обстрелов РФ.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Что происходит на столичной Лукьяновке после обстрела

Сейчас на место крупнейшего обстрела в столице приезжает очень много людей, чтобы снять фото и видео и поддержать местных жителей. Внутри торгового центра, который атаковали россияне, все еще работают спасатели. Они разбирают завалы и убирают конструкции.

Также пока известно, что россияне во время обстрела этого района убили трех человек, попав в жилой дом. Личности погибших будет устанавливать ДНК-экспертиза.

Жители помещения не могут попасть в свои дома из-за их аварийного состояния.

Последствия обстрела Киева / © ТСН

На соседней улице есть тоже несколько пострадавших домов. Там работают волонтеры. Подъезд одного из домов закрыт, должны прибыть ГСЧС и соответствующая комиссия. Специалисты должны установить, безопасно ли туда заходить.

Обстреляла РФ и Лукьяновский рынок. Здесь среди уцелевших вещей — обгоревшие деньги и иконы.

«Все обгорело, а иконы мои, нашла три штуки, целые», — говорит местная.

Россияне не впервые атаковали Лукьяновку. Оккупанты постоянно обстреливают этот район.

Метро «Лукьяновская» работает, что важно, поскольку это единственное укрытие в этом районе.

Война в Украине: что известно об обстреле Киева 24 мая

В ночь на 24 мая российская оккупационная армия атаковала Киев ракетами и дронами.

Враг впервые ударил по исторической архитектуре и местам памяти, в частности повреждены здания МИД, Кабмина, Художественного музея, Музея Чернобыля, Международного центра культуры и искусств, исторический Подол, метро «Лукьяновская», жилые дома, школы и амбулатории.

Ликвидация последствий проводилась на почти 50 локациях, город привлек тысячи спасателей и волонтеров.

По состоянию на утро понедельника в стационарах столичных больниц оставался 21 человек, пострадавший в результате вражеской атаки на Киев 24 мая. Среди госпитализированных — двое детей.

