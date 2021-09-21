Количество тяжелых больных COVID-19 растет: какого возраста пациенты чаще всего попадают в больницу

Количество тяжелых больных COVID-19 растет: какого возраста пациенты чаще всего попадают в больницу

Коронавирус существенно "стал моложе", говорит главный инфекционист Львовской области.

В Украине возросла динамика количества больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении. В частности, во Львовский областной инфекционной больнице в течение последних нескольких дней, начиная с прошлого четверга, 16 сентября, увеличилось поступление пациентов с коронавирусом.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказал главный врач медучреждения Сергей Федоренко.

По его словам, по состоянию на утро 20 сентября во Львовской областной инфекционной больнице находится на лечении 147 больных. Из них 9 человек — в отделении интенсивной терапии.

По словам медика, чаще всего с тяжелым течением COVID-19 в больницу попадают люди в возрасте 40-50 лет.

"Если проанализировать возрастную структуру больных, то можно сделать вывод, что коронавирус существенно "помолодел". В основном — это возрастная категория 40-50 лет. Есть единичные случаи более старшего возраста. Самому молодому больному в нашей больнице 27 лет", — рассказал Сергей Федоренко.

Как сообщалось ранее, коронавирус во Львове и области сделал резкий скачок вверх: за минувшие сутки, 20 сентября, во Львовской области подтверждено 518 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 238. Всего проведено 1264 исследования методом ПЦР.

Напомним, главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, сколько нужно времени, чтобы вылечить COVID-19.

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