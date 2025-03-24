"Количество ухилянтов просто зашкаливает": военный резко высказался о "проваленной" мобилизации

Заместитель командира батальонно-тактической группы 160-го учебного центра Варвар считает, что мобилизационная кампания в Украине провалилась на сто процентов.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью TSN.UA. По словам военного, для того чтобы говорить о том, как качественно готовить мобилизованных – нужно, чтобы было кого готовить.

"В "Армии+", если не ошибаюсь, по контракту 18-24 десять тысяч заявок. Условия контракта мотивируют молодых ребят становиться в строй. Поэтому нужно продумывать не только для молодых ребят такую мотивацию", — говорит военный.

Он рассказал, что начинал свой боевой путь в 25 лет, однако тогда не было таких плюшек. В то же время многие ребята пришли в армию 24 февраля в 18-19-20 лет, а многие воюют с 2014 года.

"Понятно, что мобилизационная наша компания, она стопроцентно провалилась. Стопроцентно. Много сейчас хейтеров ТЦК и так далее. Понятно, что там есть, я думаю, определенный процент не очень компетентных лиц, на фоне которых складывается общая картинка, что там вот все такие плохие. Но мне кажется, это не так", — мне не кажется.

По его мнению, у украинского общества преимущественно нет критического мышления и понимания ситуации, которая сегодня складывается в стране.

"Для того, чтобы планировать большие реформы, в первую очередь, должно приходить осознание наших граждан. Когда общая система управления не работает в одном векторе, если страна не становится на военные рельсы на третий год войны — это проблема. Понятно — не все должны воевать. Я не говорю, всех в окопы, все сюда. Конечно, есть критические сферы, оборонка и тд. Но у нас же цифра уклонистов просто зашкаливает. И понятно, что это работа российской ИПСО в некоторых случаях, когда там ребят крутят в бус, все говорят: "Ай-ай-ай, ТЦК снова плохие".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “СОЛДАТА НАТО ДАЛЕКО ДО ПРОСТОГО УКРАИНСКОГО ПЕХОТИНЦА”! Как закончить войну? Интервью с военным

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