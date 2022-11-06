Количество вакансий в Украине растет: кем предложат поработать на бирже

Количество вакансий в Украине растет и значительно сокращается количество безработных по сравнению с временем в начале войны, говорится в ТСН.

Значительного падения ВВП уже не будет, прогнозируют в Минэкономики и отмечают, прогноз в 37% не оправдался, ВВП на сегодняшний день упал и 30% и цифра зафиксировалась. Объясняют это тем, что страна стала постепенно адаптироваться к военным реалиям, об этом говорят, свидетельствует и рынок труда. Вакансий хоть и меньше, чем в прошлом году, но их количество растет.

Из-за оккупации, вынужденной смены места жительства, уничтожения предприятий, или просто из-за сокращения — значительная часть украинцев осталась без работы. "Мы можем констатировать факт, что с начала войны потеряли работу около 3 млн человек", – заявляет заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Но до службы занятости в поисках работы дошли не все — за 8 месяцев войны зарегистрировали менее миллиона, на сегодняшний день в Украине официально 250 тысяч безработных. Причин несколько: во-первых, работодатели сейчас могут просто заморозить контракт, но работник не считается уволенным, а значит и безработным. "Сейчас не все имеют возможность встать на учет, потому что они находятся, либо на оккупированных территориях, либо уехали за границу, либо не видят необходимости регистрироваться", — добавляет Бережная.

Среди таких и Александр, зимой ему просто не продлили контракт. "Сейчас я не работаю, но до войны преподавал в медицинском университете, преподавал гигиену и экологию. На курсах выходного дня я преподавал графику и дизайн, как хобби. Но сейчас, когда началась война, не востребован". – говорит мужчина.

Хотя Александр по образованию медик, более 20 лет активно интересует графикой и веб-дизайном. За это время он создал сотни графических проектов, но это была его подработка. Сейчас пытается найти себе более стабильную работу в этом направлении и столкнулся с другой проблемой. "Многие на биржах труда говорят, ну, если графика, дизайн, то мы хотим взять до 30 лет, даже онлайн. Ты не впишешься, потому что у нас коллектив до 25 лет, такие старики просто не впишутся в коллектив", – рассказывает он.

Александр не обижается и продолжает искать вакансии на онлайн "биржах труда" и предупреждает, что сейчас развелось немало мошенников. "Они говорят, давай месяц поработай, а потом мы можем тебя возьмем и может тебе заплатим. И такое большинство. Тестовую работу я сделал, но я не могу месяц работать бесплатно", — объясняет Александр.

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В Государственном центре занятости констатируют, что вакансий, конечно, меньше, чем было до войны, но по сравнению даже с летом предложений уже значительно больше. В цене сейчас рабочие профессии. "Потребностей больше всего в рабочих, владеющих инструментом — это токари, фрезеровщики, водители, трактористы, повара, представители сферы торговли и фармакологии", — рассказывает заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

Если же вы инструментом не владеете, однако желания к работе у вас есть, то вам предложат бесплатные курсы переподготовки. "В течение года мы подготовили более 40 тысяч, прошли обучение и около 90% получили работу после такого обучения", — добавляет Елена Мельник.

Если за месяц подходящей вам работы так и не нашлось, то служба предложит общественные или общественно-полезные работы. "Это работы, в которых сейчас государство особенно заинтересовано. Это может быть заготовка дров, разбор завалов, оборудование территорий, даже помощь внутриперемещенным лицам", — отмечает заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Эта программа получила название "Армия восстановления". А в Черниговской и Сумской области уже более 400 человек нашли пусть и временный, однако заработок. Однако отказавшись от этой работы, вы теряете и выплаты по безработице.

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