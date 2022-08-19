Коллаборанты и беглецы на Киевщине: Кулеба объяснил, что люди должны делать, чтобы сменить представителя власти на месте

По словам главы Киевской ОВА, сейчас важно, чтобы в каждой общине к местной власти было максимальное доверие и диалог, поскольку времена пустых слов уже прошли.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину некоторые представители власти покинули свою общину на Киевщине. У людей к ним доверия нет, к сожалению… Но прежде чем делать выводы, необходимо изучить вопрос. Надо разобраться, где был человек, почему и когда он уехал.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью ТСН.ua.

"Среди местных властей были те, кто сбежал, и те, кто остался спасать людей. Например, председатель Иванковской ОТГ Татьяна Свириденко. Она выходила на связь, звонила по телефону и докладывала, что происходит. Конечно, люди обвиняют тех, кто уехал и оставил громаду. Но надо смотреть на каждый случай отдельно. В одном поселке староста молодая, мать с двумя маленькими детьми. И она отвечает людям, что ехала спасать детей, потому что не на кого их оставить. Но люди делают свои выводы", — рассказал он.

Алексей Кулеба добавил, что каждый случай власти Киевщины изучают отдельно со своей стороны, а правоохранительные органы – со своей.

"Если мы говорим об избирательных должностях – головах, здесь мы изменить ничего не можем, этих должностных лиц выбрали местные жители. Люди должны давить на местных депутатов, чтобы те изменили ситуацию. Мы должны помочь населению изменить на местах людей тех, кому община доверяет. Если доверие потеряно за этот период, будущего у этого представителя нет. Человек может нравиться, или нет, но здесь важно, чтобы ему доверяли. Невозможно выбрать головой человека или назначить старосту, которому не доверяют. Доверие формируется на результатах работы, болтовней уже никого не привлечешь на свою сторону. Времена пустых слов уже прошли", — подчеркнул он.

В то же время Кулеба объяснил алгоритм действий, что люди должны делать, чтобы сменить представителя власти на месте.

"Действовать исключительно в рамках законодательства. Нужно провести собрание жителей, составить протокол, создать инициативную группу, собрать подписи и обратиться в местную избирательную комиссию. Далее по закону должна начаться процедура. Пока важно, чтобы в каждой общине к местной власти было максимальное доверие и диалог ", – отметил председатель КОВА.

Алексей Кулеба также рассказал, какая ситуация с коллаборантами, особенно из представителей местных властей, кто помогал россиянам заходить без помех на Киевщину.

"Я знаю о двух таких случаях. Я за то, чтобы люди несли ответственность. По этим делам есть уголовное производство. Но это очень чувствительный вопрос. Сейчас в нашем обществе нет ничего страшнее, чем услышать эти слова – предатель Украины. Поэтому СБУ и другие правоохранительные органы должны провести расследование, доказать факты, и после суда уже должно быть заключение и дальнейшие шаги. Мы тем и отличаемся от России, что действуем цивилизованно", — подытожил он.

Напомним, в Бучанской общине во время вторжения войск России и оккупации погибли по меньшей мере 458 украинцев (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело) — именно столько тел погибших нашли.

Буча, Ирпень, Бородянка. Кориневич – о международном трибунале для российских оккупантов

Читайте также: