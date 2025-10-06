- Дата публикации
Коллапс и разруха: кто позволил застроить "Академгородок" ТРЦ и что говорит власть
Работы будут продолжаться до 2027 года. Эксперты указывают, что проект не предусматривает безбарьерности, а является очередным примером «подыгрывания застройщикам».
В Киеве планируют реконструировать подземные переходы станции метро «Академгородок», а рядом со станцией построить очередной гигантский торгово-развлекательный центр (ТРЦ).
Станция, открытая в 2003 году, является одной из самых загруженных в подземке, поскольку служит конечной на красной линии, и уже якобы нуждается в ремонте после 22 лет эксплуатации.
Согласно распоряжению КГГА, работы должны продолжаться в 2025-2027 годах. В мэрии обещают, что реконструкция пройдет «без изменения функционального назначения». Однако эксперты и активисты резко критикуют такое решение, отмечая, что тысячи пассажиров будут вынуждены два года передвигаться посреди строительной площадки, а конечный результат лишь усугубит транспортную ситуацию и безопасность.
Эксперты: очередное «подыгрывание» застройщикам
Эксперты по вопросам транспорта называют такие планы власти очередным подыгрыванием столичным застройщикам, которое происходит даже во время войны. Они считают строительство ТЦ у ключевых транспортных узлов в таком виде отрицательным явлением.
Александр Гречко, эксперт по транспорту и соучредитель ОО «Пассажиры Киева», рассказал ТСН.ua, что владельцы таких ТРЦ заинтересованы исключительно в максимальных доходах:
«Город бездумно выделяет застройщикам землю, а они делают все, что вздумается. Такое строительство не учитывает интересы всех граждан, особенно если застройка касается транспортных узлов. Владельцы ТЦ заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей проходило через их ТРЦ и оставляло в магазинах как можно больше денег. По большому счету, ничего больше застройщиков не интересует».
Риски тесного соседства и опыт на Героев Днепра
Активисты приводят пример станции «Героев Днепра», где пассажиры вынуждены проходить через площади ТЦ. Или строят ТЦ вплотную к выходам из станций метро, генерирующих максимально большой поток пассажиров. Именно поэтому застройщики хватают участки возле «Осокорков», «Позняков» и «Житомирской», строя там свои торговые центры исключительно ради сверхприбылей.
Александр Гречко объясняет: «К сожалению, у нас никто не учитывает фактор безопасности. Как только появляется уведомление о „минировании“ ТЦ или поступает сообщение о пожаре, сразу с ним закрывается станция „Героев Днепра“ из-за такого слишком „тесного соседства“.
Повторит ли «Академгородок» судьбу «Лесной»?
По мнению Александра Гречко, что-то похожее ожидает и станцию метро «Академгородок», если застройщик построит вокруг нее гигантский ТЦ.
«Насколько мне известно, станцию „Академгородок“ намерены застроить компании, приближенные к столичному застройщику Вагифу Алиеву — тому самому, который уже начал, но так и не достроил за 5 лет огромный ТЦ возле станции „Лесная“ на той же красной ветке метро», — рассказывает Гречко.
Эксперт отмечает, что застройщик фактически «превратил эту местность в заброшенную зону», что стало следствием неконтролируемой застройки:
«Людей лишили возможности удобного использования общественного транспорта и пересадочного узла. Каждое утро к метро „Лесная“ приезжает огромное количество людей из Черниговского направления, в том числе из Броваров. Они вынуждены обходить территорию долгостроя вдоль забора. Застройщик захватил огромную территорию и превратил ее в свалку», — отмечает эксперт.
«Академгородок» является конечной станцией для тысяч пассажиров, которые едут в Киев из Ирпеня, Бучи и других городов столичного региона. Эксперт считает, что бесконтрольная застройка может привести к аналогичной ситуации с забором, беспорядком и транспортным коллапсом.
Проблема безбарьерности и транспортный коллапс
Критическим моментом является полное отсутствие дополнительных мер по безбарьерности в проекте реконструкции.
«Было бы хорошо, если бы в рамках реконструкции станцию метро „Академгородок“ сначала обеспечили безбарьерным доступом — лифты или подъемники. Но, к сожалению, сейчас предлагается банальное строительство ТЦ вплотную к выходу с ступенек подземки, а значит, инклюзивной станция не станет», — отмечает Гречко.
Поскольку новый ТРЦ, судя по изображениям, будет иметь три этажа и гигантские размеры, возникает логичный вопрос: где будет парковаться частный транспорт и останавливаться городские и пригородные автобусы? Транспортный узел уже перегружен и без продуманной инфраструктуры это создаст дополнительный коллапс.
Что нужно изменить в проекте?
В целом для идеального сосуществования ТРЦ вокруг станции метро «Академгородок» эксперт называет ряд требований, которые, по его мнению, было бы целесообразно ввести и которые должны контролировать городские власти:
Строительство автобусной станции на первом этаже ТРЦ.
«Пригородные автобусы будут подвозить пассажиров на первый этаж ТРЦ. Люди смогут кратчайшим путем добраться до станции метро. Не будут мокнуть под дождем или снегом, а просто пройдутся коротким путем к перрону станции, а дальше будут ехать по делам в город», — говорит эксперт.
Устройство доступного перехватывающего подземного паркинга под ТРЦ и соединенного с метро переходом.
«Люди из Ирпеня или Бучи приезжают на паркинг, оставляют там свой автомобиль, пересаживаются на метро и едут в центр города. Это позволит уменьшить автомобильный трафик и разгрузить улицы от постоянных пробок», — отмечает Александр Гречко.
Специалист подчеркивает: если город не усилит контроль и бездумно раздаст землю, застройщик реализует максимально прибыльный для себя проект в ущерб городу и его жителям, как это уже случалось возле станций «Лыбидская», «Лесная», «Позняки» и многих других.
Позиция КГГА и «Киевского метрополитена»
Несмотря на значительный общественный резонанс, официальные структуры воздерживаются от конкретики:
КГГА: В Департаменте градостроительства и архитектуры сообщили, что заказчику — ООО «ГРОТТО» — еще в апреле 2011 года предоставлены градостроительные условия и ограничения для строительства многофункционального комплекса (жилищно-административно-торгового назначения). При этом предельная высота здания не определена, а указано, что ее должен установить градостроительный расчет. Также в Департаменте подчеркнули, что градостроительные условия «не являются разрешением или документом разрешительного характера».
«Киевский метрополитен»: Заместитель начальника КП Дмитрий Пинчук отметил: «Плановое положение выхода со станции метрополитена „Академгородок“ в отношении объекта строительства будет определено проектной документацией, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства».
Департамент экономики и инвестиций КГГА сообщил, что вопрос застройки торговым центром станции метро «не относится к полномочиям и компетенции департамента».