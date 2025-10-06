Коллапс и разруха: кто позволил застроить "Академгородок" ТРЦ и что говорит власть

Станцию метро «Академгородок» намерены застроить гигантским ТРЦ

В Киеве планируют реконструировать подземные переходы станции метро «Академгородок», а рядом со станцией построить очередной гигантский торгово-развлекательный центр (ТРЦ).

Станция, открытая в 2003 году, является одной из самых загруженных в подземке, поскольку служит конечной на красной линии, и уже якобы нуждается в ремонте после 22 лет эксплуатации.

Согласно распоряжению КГГА, работы должны продолжаться в 2025-2027 годах. В мэрии обещают, что реконструкция пройдет «без изменения функционального назначения». Однако эксперты и активисты резко критикуют такое решение, отмечая, что тысячи пассажиров будут вынуждены два года передвигаться посреди строительной площадки, а конечный результат лишь усугубит транспортную ситуацию и безопасность.

Эксперты: очередное «подыгрывание» застройщикам

Эксперты по вопросам транспорта называют такие планы власти очередным подыгрыванием столичным застройщикам, которое происходит даже во время войны. Они считают строительство ТЦ у ключевых транспортных узлов в таком виде отрицательным явлением.

Александр Гречко, эксперт по транспорту и соучредитель ОО «Пассажиры Киева», рассказал ТСН.ua, что владельцы таких ТРЦ заинтересованы исключительно в максимальных доходах:

«Город бездумно выделяет застройщикам землю, а они делают все, что вздумается. Такое строительство не учитывает интересы всех граждан, особенно если застройка касается транспортных узлов. Владельцы ТЦ заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей проходило через их ТРЦ и оставляло в магазинах как можно больше денег. По большому счету, ничего больше застройщиков не интересует».

Риски тесного соседства и опыт на Героев Днепра

Активисты приводят пример станции «Героев Днепра», где пассажиры вынуждены проходить через площади ТЦ. Или строят ТЦ вплотную к выходам из станций метро, генерирующих максимально большой поток пассажиров. Именно поэтому застройщики хватают участки возле «Осокорков», «Позняков» и «Житомирской», строя там свои торговые центры исключительно ради сверхприбылей.

Александр Гречко объясняет: «К сожалению, у нас никто не учитывает фактор безопасности. Как только появляется уведомление о „минировании“ ТЦ или поступает сообщение о пожаре, сразу с ним закрывается станция „Героев Днепра“ из-за такого слишком „тесного соседства“.

Гигантский торгово-развлекательный центр над станцией метро «Академгородок» / © Фото из открытых источников

Повторит ли «Академгородок» судьбу «Лесной»?

По мнению Александра Гречко, что-то похожее ожидает и станцию метро «Академгородок», если застройщик построит вокруг нее гигантский ТЦ.

«Насколько мне известно, станцию „Академгородок“ намерены застроить компании, приближенные к столичному застройщику Вагифу Алиеву — тому самому, который уже начал, но так и не достроил за 5 лет огромный ТЦ возле станции „Лесная“ на той же красной ветке метро», — рассказывает Гречко.

Эксперт отмечает, что застройщик фактически «превратил эту местность в заброшенную зону», что стало следствием неконтролируемой застройки:

«Людей лишили возможности удобного использования общественного транспорта и пересадочного узла. Каждое утро к метро „Лесная“ приезжает огромное количество людей из Черниговского направления, в том числе из Броваров. Они вынуждены обходить территорию долгостроя вдоль забора. Застройщик захватил огромную территорию и превратил ее в свалку», — отмечает эксперт.

«Академгородок» является конечной станцией для тысяч пассажиров, которые едут в Киев из Ирпеня, Бучи и других городов столичного региона. Эксперт считает, что бесконтрольная застройка может привести к аналогичной ситуации с забором, беспорядком и транспортным коллапсом.

Проблема безбарьерности и транспортный коллапс

Критическим моментом является полное отсутствие дополнительных мер по безбарьерности в проекте реконструкции.

«Было бы хорошо, если бы в рамках реконструкции станцию метро „Академгородок“ сначала обеспечили безбарьерным доступом — лифты или подъемники. Но, к сожалению, сейчас предлагается банальное строительство ТЦ вплотную к выходу с ступенек подземки, а значит, инклюзивной станция не станет», — отмечает Гречко.

Поскольку новый ТРЦ, судя по изображениям, будет иметь три этажа и гигантские размеры, возникает логичный вопрос: где будет парковаться частный транспорт и останавливаться городские и пригородные автобусы? Транспортный узел уже перегружен и без продуманной инфраструктуры это создаст дополнительный коллапс.

Что нужно изменить в проекте?

В целом для идеального сосуществования ТРЦ вокруг станции метро «Академгородок» эксперт называет ряд требований, которые, по его мнению, было бы целесообразно ввести и которые должны контролировать городские власти:

Строительство автобусной станции на первом этаже ТРЦ .

«Пригородные автобусы будут подвозить пассажиров на первый этаж ТРЦ. Люди смогут кратчайшим путем добраться до станции метро. Не будут мокнуть под дождем или снегом, а просто пройдутся коротким путем к перрону станции, а дальше будут ехать по делам в город», — говорит эксперт.

Устройство доступного перехватывающего подземного паркинга под ТРЦ и соединенного с метро переходом.

«Люди из Ирпеня или Бучи приезжают на паркинг, оставляют там свой автомобиль, пересаживаются на метро и едут в центр города. Это позволит уменьшить автомобильный трафик и разгрузить улицы от постоянных пробок», — отмечает Александр Гречко.

Специалист подчеркивает: если город не усилит контроль и бездумно раздаст землю, застройщик реализует максимально прибыльный для себя проект в ущерб городу и его жителям, как это уже случалось возле станций «Лыбидская», «Лесная», «Позняки» и многих других.

Позиция КГГА и «Киевского метрополитена»

Несмотря на значительный общественный резонанс, официальные структуры воздерживаются от конкретики:

КГГА : В Департаменте градостроительства и архитектуры сообщили, что заказчику — ООО «ГРОТТО» — еще в апреле 2011 года предоставлены градостроительные условия и ограничения для строительства многофункционального комплекса (жилищно-административно-торгового назначения). При этом предельная высота здания не определена, а указано, что ее должен установить градостроительный расчет. Также в Департаменте подчеркнули, что градостроительные условия «не являются разрешением или документом разрешительного характера».

«Киевский метрополитен» : Заместитель начальника КП Дмитрий Пинчук отметил: «Плановое положение выхода со станции метрополитена „Академгородок“ в отношении объекта строительства будет определено проектной документацией, разработанной в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Департамент экономики и инвестиций КГГА сообщил, что вопрос застройки торговым центром станции метро «не относится к полномочиям и компетенции департамента».