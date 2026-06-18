Коллапс в студгородке КНЭУ: почему пять общежитий вуза одновременно остались без света и горячей воды

Когда в общежитиях КНЭУ появится свет и горячая вода.

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В Киеве общежития Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ) остались без электроэнергии и горячего водоснабжения.

Об этом сообщали в Сети: пользователи жаловались, что блага цивилизации исчезли во всех пяти зданиях студгородка.

Мол, администрация вуза сначала объясняла инцидент ремонтными работами, однако впоследствии появилась информация о неуплате счетов за свет.

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ТСН.ua выяснял, что произошло на самом деле и когда студентам вернут привычные условия проживания.

«Зависший» платеж и технический сбой: объяснение ректора

По словам ректора КНЭУ Дмитрия Лукьяненко, электричество в общежитиях отсутствовало по техническим причинам. Он подтвердил, что света в студенческом городке не было примерно полутора суток — начиная с утра 17 июня.

Руководитель вуза уверяет: оплату провели, но средства не сразу поступили на счета из-за особенностей проведения платежей казначейством.

«Сейчас уже все общежития со светом, его вернули несколько часов назад. Первым подключили общежитие №6, дальше все остальные. А то, что света не было долго — это неверная информация. Что касается горячей воды, то завтра утром ее включаем. У нас своя централизованная котельная, и мы обслуживаем сами себя, то есть весь студгородок, в который вода подается во все наши общежития. Произошла поломка из-за старых котлов. Но холодная вода была, а горячей не было одни-два дня. В пятницу утром она появится в общежитиях», — рассказал ТСН.ua Дмитрий Лукьяненко.

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Руководитель университета также подробно описал причинное возникновение долга.

«В середине апреля закончилось действие договора с энергетиками на год. Заключался новый договор. Вероятно, тогда и произошел какой-то технический сбой. За апрель половину месяца мы оплатили, а половина зависла. А в мае эта сумма оказалась неоплаченной. И тогда по платежу еще не нужно было платить. Мы, кстати, вовремя платим уже десятки лет, потому что не банкроты, у нас есть деньги. Зависшая сумма — или из-за сбоя компьютера, или из-за чего-то другого — показалась как долг за апрель. Первый платеж — 80 тысяч гривен, а второй — 400 тысяч уже за май. Сейчас все долги мы погасили. Но соглашаюсь, что таких накладок не должно возникать и ответственные лица должны нести за это ответственность», — отмечает ректор КНЭУ.

Выселяют ли студентов на лето?

В социальных сетях также распространялись слухи, что через коммунальный коллапс студентов пытаются выжить из общежитий на летний период.

Однако Дмитрий Лукьяненко опроверг эту информацию, отметив лояльное отношение вуза к своим воспитанникам. По его словам, бытовые неудобства были временными, а кухни в зданиях оборудованы газовыми плитами, так что приготовить еду студенты могли без проблем.

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«Студенты пишут заявления, и желающие остаются в Киеве летом. Потому никто детей из общежитий не выживает, как пишут в социальных сетях. Мы им, напротив, даем возможность нормально жить в условиях общежития. Во время обстрелов у нас было выбито тысяча окон. Все это мы исправили без единой копейки от государства. Приобрели генераторы за свой счет и перерывов с электричеством у нас зимой не было», — подытожил руководитель учебного заведения.

Ранее мы писали, что российский беспилотник врезался в верхние этажи общежития в Сумах.

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