Коллапс в Украине после войны: как мир будет бороться за мигрантов и кого ждать из Азии и Европы

Трудовые мигранты — кто будет работать в Украине

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Украине не обойтись без привлечения трудовых мигрантов для восстановления страны после войны. Эксперты отмечают, что этого не миновать, но нужно взвешенно подходить к вопросу привлечения трудовой силы из-за границы.

Сколько же рабочих рук нам нужно, и из каких именно стран их ждать, как вернуть домой наших граждан из Европы и почему границы Украины должны быть открытыми.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

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Василий Воскобойник

Миграция должна быть добровольной

— На днях СМИ встревожили новостью, практически сразу оказавшуюся фейком: о возможном переселении жителей Газы в Сирию и в Украину. Стоит ли нам ожидать на какой-нибудь массовый «завоз» трудовых мигрантов в Украину, тем более людей с другой культурой и религией?

– Первое, что нужно нам всем понимать — люди, это не животные. Говорить, что их можно загрузить на корабле или посадить в вагоны и повезти куда-нибудь против их воли — это нонсенс. Такое вряд ли произойдет. А если кто-нибудь на такое решится и сделает умышленно, то завезенные люди не будут оставаться в такой стране. Они просто будут из нее убегать.

Привлечение трудовых мигрантов — необратимо

— Каковы потребности в привлечении трудовых мигрантов в Украину?

— Ситуация с демографией в Украине, мягко говоря, очень тревожная. У нас каждый год количество населения сокращается на 250-300 тысяч человек. По масштабам исчезает целый город или даже областной центр. И этот процесс сокращения численности населения начался с 2000-х годов.

С началом войны эта тенденция усилилась благодаря миграционным процессам, когда из Украины выехало около 7 миллионов граждан. Кроме того, около 5 миллионов украинцев оказались в статусе внутренне перемещенных лиц.

Поэтому да, мы действительно будем страдать от нехватки рабочих рук, от нехватки налогоплательщиков, нехватки потребителей товаров и услуг, производимых в Украине. Уже сейчас мы готовимся к тому, что будем привлекать в Украину трудовых мигрантов из других стран.

Новая миграционная стратегия

— Насчет привлечения мигрантов возникает много спорных вопросов. Эксперты склоняются к мнению, что сначала нужно изменить законодательную базу. Как вы думаете, какие изменения нужны?

— Ассоциация, которую я возглавляю, совместно с Институтом демографии и проблем качества жизни НАНУ работают над подготовкой новой миграционной стратегии Украины до 2035 года. На данный момент, мы оцениваем выполнение миграционной стратегии Украины, которая была утверждена в 2017 и действует до конца 2025 года.

Фактически происходит оценка ее выполнения. А уже дальше будем предоставлять предложения по изменениям, которые будут необходимы. Если все сложится, то где-то в июне-июле этого года приступим к написанию новой миграционной стратегии Украины.

Этот документ будет содержать четыре базовых блока:

Первый — внутренняя миграция

Второй — миграция за границу

Третий — миграция в Украину

Четвертый — гуманитарные вопросы предоставления убежища и защиты.

Но главная цель стратегии, найти ответы на три основных вопроса:

Первое — как возвращать находящихся за рубежом украинцев в Украину?

Второе — как сократить объемы трудовой миграции из Украины после окончания войны.

Третье — как и чем мы сможем привлечь талантливых иностранцев из числа трудовых мигрантов в нашу страну?

Борьба за трудовых мигрантов

— Нужны ли Украине сотни тысяч трудовых мигрантов?

— С одной стороны, чисто экономически понятно, что нам нужны рабочие руки. И ясно, что Украина не обойдется без привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Но говорить, что в Украину одновременно приедут сотни тысяч мигрантов из других стран — это перебор.

Следует понять, что сейчас рабочих рук не хватает в Европе. Рабочих рук не хватает даже в России, которая ведет против нас войну, там те же демографические проблемы. Демографические трудности возникли даже в Китае. И перспективы таковы, что за трудовых мигрантов в мире будет продолжаться борьба.

То есть, когда условный трудовой мигрант будет для себя выбирать, возможность трудоустроиться в Украине, Польше или Германии, то он будет смотреть такой показатель, как минимальная заработная плата. Минимальная зарплата в Украине — 8 тысяч гривен, в Польше — 48 тысяч гривен, а в Германии — более 100 тысяч гривен. Понятно, что, к сожалению, чисто экономически мы достаточно не привлекательна страна для, подчеркиваю, именно квалифицированных трудовых мигрантов.

Главное не количество, а качество

— Какое количество трудовых мигрантов нужно Украине?

— Чисто математически, если количество населения в Украине ежегодно сокращается на 250-300 тысяч, нам нужно привлекать в страну такое же количество трудовых мигрантов. Но речь идет не только о рабочих руках. Как я уже отмечал, нам будет не хватать потребителей товаров и услуг, а также налогоплательщиков.

И здесь мы должны думать и создавать условия, с одной стороны, чтобы к нам не ехали люди, которые будут только социальным бременем для нашей страны. Нам нужны люди, которые будут работать и приносить прибыль государству за счет уплаты налогов. Поэтому везти в Украину всех подряд — это ошибочный путь.

Из каких стран ждать трудовых мигрантов

— А из каких стран к нам могут приехать трудовые мигранты?

— Здесь все зависит от того, какую Украину мы хотим построить после окончания войны.

Если мы хотим строить аграрную Украину, которая будет использовать технологии бывшего СССР, где лучшим гербицидом считалась «бабка с тяпкой», тогда нам нужна исключительно низкоквалифицированная рабочая сила. В таком случае к нам будут ехать люди из самых бедных стран мира. Условные — Бангладеш, Индия, Пакистан и Африка.

Если мы будем создавать страну, для которой в приоритете будут высокотехнологичные отрасли экономики. К примеру, строить самолеты, ракеты, корабли, современную технику. Тогда нам нужны люди с высокой квалификацией, а это уже жители стран Европы, Америки, Великобритании.

Поэтому исходя из этого и будет определяться контингент, который потребуется нашей стране.

Рынок труда после войны и строительный бум

— Каким может быть рынок труда после войны, как его нужно перестраивать?

— На самом деле украинский рынок труда не нуждается в перестройке после войны. Просто государство должно создать равные правила игры для всех. Они должны быть четкими и понятными. Если это будет происходить, тогда бизнес сам отрегулирует сложившуюся ситуацию.

— А какая сейчас ситуация на рынке труда?

— У нас 1,5-2 миллиона безработных — есть структурная безработица.

Кстати, после окончания войны, люди будут возвращаться в места своего предыдущего проживания или интегрироваться на тех территориях, где находятся сейчас. В послевоенный период рынок труда потребует огромного количества именно рабочих специальностей, в том числе строителей. Если в страну будут поступать инвестиции, то у нас будет уменьшаться количество безработных и будет происходить постепенное увеличение реальных зарплат.

Угрозы: невозврат и выезд за границу семьями

— Говорят, что одной из самых больших проблем после окончания войны станет то, что мужчины будут выезжать за границу к своим женам и там будут воссоединяться семьи. Как по вашему мнению это можно остановить или минимизировать такие демографические потери?

— Я думаю, что после того, как закончится война и будут открыты границы, нам не следует ожидать стремительного экономического взлета.

Да, в Украину будут заходить деньги и инвестиции, будем на это надеяться. Но, по моему мнению, после завершения боевых действий один, а может даже и 1,5 миллиона украинцев, как мужчин, так и женщин, поедут за границу зарабатывать средства.

— А откуда у вас такие цифры?

— Это фактически то количество людей, которые до войны, а это примерно 2-2,5 миллиона человек, выезжало на работу за границу. И в этом не было ничего дурного. Они ехали на периоды до 3 месяцев или на полгода, работали, зарабатывали деньги, а затем возвращались в Украину. Если сохранится именно такая трудовая миграция, то особой угрозы для демографии в этом не вижу.

Но если речь идет о выезде за границу на постоянное проживание, где эти семьи останутся после воссоединения навсегда — взрослые будут работать, а дети будут ходить в местные учебные заведения, то в этом есть серьезная демографическая угроза.

Нам нужно менять нашу страну, чтобы такое воссоединение произошло не за границей, а именно в Украине. Чтобы украинские семьи жили и работали здесь. А для того чтобы это произошло, нужны кардинальные изменения. Сейчас мы сугубо экономически не сможем конкурировать с нашими соседями — Польшей, Чехией, а тем более с Германией. Нам нужно искать новые прогрессивные идеи, которые в действительности смогут создать основу, для возвращения украинцев в Украину.

Открытые границы и много свобод

— Что именно вы имеете в виду?

— Фактически нам нужно строить страну свободы. Государство, в котором будет свобода слова, свобода выбора, свобода перемещений, свобода экономической деятельности, свобода предпринимательской деятельности. Если все это будет, тогда и выезд граждан из Украины сократится и люди будут самостоятельно возвращаться домой. Потому что будут видеть, что на восстановлении страны можно заработать средства, а кто-то получив за границей дополнительные знания, вернется, чтобы реализовать здесь себя, построить карьеру. Люди будут возвращаться.

Если же все будет происходить наоборот, как, например, заявил один эксперт, мол, нужно закрыть границы на 2-3 года после окончания войны, чтобы люди не выезжали из Украины. Это обернется по меньшей мере катастрофой. Если подобные мнения будут реализовываться, тогда нам можно сразу забыть об украинцах, которые сейчас за границей. Какой смысл им возвращаться лишь в одну сторону?

В таких условиях продолжится тенденция вывоза за границу детей, которая уже сейчас массово проходит. Кстати, вывозят не только мальчиков, но и девочек. У нас будет только расти коррупционная составляющая — за деньги люди будут пытаться уехать. Поэтому, если мы останемся замкнутой страной, то для большинства людей это будет означать, что война не закончилась и может быть продолжена в любой момент. О каких тогда инвестициях или развитии можно говорить? Государство должно давать людям надежду, а не загонять их в безнадежность.

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