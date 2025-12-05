Коллега погибла, а ей руку восстановили: пострадавшая во время ракетного удара в Днепре обратилась к украинцам

Госпожа Любовь / © ТСН

Коллеги остановили массивное кровотечение, спасатели спустили с пятого этажа, а медики сумели «собрать заново» разбитую руку — это история невероятного спасения женщины в Днепре, которая работала в цехе по производству сумок.

1 декабря россияне ударили по зданию баллистической ракетой. Коллега, которая была за соседним столом, погибла, как и еще три человека.

Об усилиях десятков людей для спасения жизни раненая Любовь рассказала корреспонденту ТСН Ольге Павловской.

Коллеги спасли

Коричневая сумочка, которую Любовь почти закончила собирать на рабочем месте — это последнее, что она видела перед страшным взрывом.

«Произошло буквально за доли секунды. И даже не было понятно, что провзошло, потому что был хлопок, а потом вывалилась у меня рука. И вот так струя крови. Я поняла, что я истекаю кровью», — говорит Любовь.

От гибели на месте ее буквально спасли коллеги, которые подручными средствами останавливали массивное кровотечение.

«Спасатели — вообще титаны! Это невероятные люди! Они, когда появились, сразу команда стала. Они знают, что делать, а проход у нас был завален, поэтому мне приходилось через окно меня вызволять», — говорит она.

Чудо в операционной

Любовь признается, что уже думала, что руки не будет. Медики признают, что шансы ее спасти были мизерные, однако им это удалось.

«Рука висела на лоскутке кожи и остался сосудисто-нервный пучок. Была периферическая пульсация, что позволило восстанавливать эту руку. Сшивали кожу и восстанавливали целостность кости», — говорит медик.

Больше всего Любовь волновалась за коллегу Светлану, с которой более десяти лет работала бок о бок. Уже в больнице она узнала, что Светлана погибла.

«Она добрый, светлый человек. Муж ушел на фронт, старшая дочь уехала за границу, а младший сын сам. Добрая! Светлая! Молодая! Это ужасно!», — говорит Любовь.

Тогда четыре человека погибли, почти полсотни получили ранения. В больницах остаются двадцать восемь человек, два человека — в критически тяжелом состоянии.

«Еще находятся в коме, но есть небольшая положительная динамика, мы видим, что витальные функции улучшаются. Делаем все возможное, чтобы все люди выжили«, — говорит врач.

Любовь уже на пути к выздоровлению. После двухчасовой операции и многочисленных процедур пальцы разбитой руки двигаются.

Она мечтает вернуться к любимому делу и благодарит всех, кто ее спасал. Любовь призывает всех: «Призываю учиться оказывать первую помощь!»

