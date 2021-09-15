Коллега погибшего от взрыва авто в Днепре Алексея Кавлака озвучила новую версию события

Женщина уверяет, что конкуренции у компании не было.

Свою версию взрыва в Днепре озвучили коллеги погибшего Алексея Кавлака, они отвергают вероятность того, что он перевозил взрывчатку. Зато вспоминают, что мужчина имел проблемную газовую установку.

Об этом она рассказала корреспонденту ТСН Инне Лебеденко.

«Это, как сейчас говорят, террористический акт, или это что-то с машиной. У меня есть вариант — у него была газовая установка, которую давно надо было менять», — говорит Ирина Гура, заместитель руководителя тренинг-центра« Aid Brothers».

Она рассказала, что у мужчины не было конкурентов, или врагов.

По погибшей вместе с Алексеем девушки Дарьи Гречищева, она добавила, что их организация тесно сотрудничала с ГСЧС, поэтому они были знакомы все давно.

«Она была волонтером "Красного креста", и все, кто знаком с "Красным крестом" ее знают, ко всему мы проводили "волонтер ГСЧС", поэтому то, что сейчас Алексей был в Днепре, вполне нормально, что они общались», - говорит женщина.

Напомним

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