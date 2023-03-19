Коллектив школы на Волыни взялся помогать военным: сами от себя не ожидали таких навыков

Швейный батальон в начале полномасштабного вторжения России появился в школе села Борочиче Волыни. Учителя принялись шить военную амуницию. Собираются почти каждый день в небольшой мастерской, где изготавливают разгрузочные жилеты, аптечки, плащи и все, что нужно для фронта, говорится в ТСН.

Под пристальным взглядом учительницы биологии Нины Ананиевны Николай кроит штаны. До Великой войны мужчина работал кочегаром в школе. Теперь, смеется, за главного закройщика, хотя до сих пор этим никогда не занимался. "Все, что я знал и умел, это пуговицы пришить или там шов зашить", — говорит он.

В этой небольшой мастерской работники школы собрались на третий день полномасштабного вторжения. Решили, что нужно что-то делать и снесли сюда швейные машинки.

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Сначала учителя начали с подушек, которых нашили с полтысячи. Когда уже на них набили руки, взялись за военную амуницию. "Ноши мягкие для эвакуации раненых, шьем мешки для кикимор, разгрузочный пояс, маскировочный костюм", — перечисляют учителя.

За год, смеются учительницы-портной, так наловчились, что теперь для них никаких сложных задач просто не существует. Собираются здесь каждый день после уроков, едут даже коллеги из соседних сел, или работают дома. “Мама шьет, теперь еще подключила соседку. Тоже пенсионерку. И они сделали такой коллектив дома”, — рассказывают работницы.

С тканями помогают волонтеры, а еще их сюда привозят отовсюду и они шьют все, что просят военные. Те даже передали каску, спасшую одного из их побратимов. Ее планируют оставить в школьном музее, а пока используют для примерок. Модели – двое мужчин их швейного батальона. Военные с сшитыми для них доспехами присылают фотографии и благодарят.

С иглой в руках и в небольшой мастерской: Швейный батальон из Волыни по своему приближает победу

Благодарность ребят – это самая высокая для них награда, говорят педагоги. Хочется еще больше работать и помогать даже ночью, если надо. Себя они окрестили «шпильками из Борочич» и даже лозунг придумали. "Слава борчичанским шпилькам, чтобы иглы не ломались", — рассказывают мастерицы.

А иглы у них крепкие, утверждают, и до победы точно не сломаются.

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