Колокол из пуль российско-украинской войны освятили в Вашингтонском национальном соборе

Этот колокол особенный тем, что изготовлен из переплавленных гильз.

Колокольный звон из российско-украинской войны освятили в Вашингтонском национальном соборе. Его изготовили по заказу американского фестиваля колоколов, объявившего новый 2025 год годом Украины. С украинского "колокола солидарности" — он так называется — началась первая служба в главном соборе американской столицы.

А дальше его путь пролегает в Белый дом — узнала собственная корреспондентка ТСН в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко.

Колокола над храмом в духовной традиции имеют глубокое символическое значение. Они собирают людей не службу, извещают как хорошие, так и плохие новости. Первая в новом году служба в вашингтонском национальном соборе началась со звуков украинского колокола, получившего название колокола солидарности.

Колокольный звон из российско-украинской войны/Скриншот с видео ТСН

Этот колокол особенный тем, что изготовлен из переплавленных гильз, собранных как в зоне активных боевых действий, так и в учебных центрах в Украине. Чтобы не испытывать проблем с перевозкой такого специфического груза через границу, отработанные боеприпасы переплавили на металл и в таком виде отправили в королевскую литейную в Нидерландах, где по заказу американского национального фестиваля колоколов изготовили его — звон солидарности — рассказывает вдохновитель проекта Пол Эш. Дизайн выбирали вместе с посольством Украины в США.

"Надпись на колокола на украинском и английском является цитатой из Тараса Шевченко — Встанет правда! Встанет свобода! – это слова из его поэзии. На верхушке – боевой лозунг: Слава Украине – Героям слава. И каемка из трезубцев", — говорит Пол Эш.

В Вашингтонском соборе с первого дня полномасштабного вторжения поддержали Украину, здесь проводили молебны к годовщине вторжения, поэтому и на этот раз с радостью согласились освятить колокол.

“Когда вы освящаете что-нибудь в соборе, это становится особенным, выдающимся. Вы будто говорите — это дело важное. Наш собор солидарен с Украиной с самого начала, поэтому мы горды и счастливы это сделать. Взять инструмент войны — пули из Украины и превратить его в символ мира", — говорит представитель Вашингтонского национального собора Кевин Эксторм.

Колокольный звон из российско-украинской войны/Скриншот с видео ТСН

Право ударить в колокол было отдано заместителю главы миссии Украины в Вашингтоне Денису Сенику. Выполняя это почетное дело, думал о времени, когда все украинцы вернутся домой с победой, рассказал дипломат.

“В далекой традиции много столетий назад, когда звонил звон, что означало возвращение войск наконец домой. Очень хотелось бы услышать этот звон, когда все защитники вернутся домой, когда все украинцы вернутся домой", — говорит Денис Сеник.

После освящения звона солидарности перевезут в Белый дом — рассказал ТСН руководитель проекта.

Колокольный звон из российско-украинской войны/Скриншот с видео ТСН

"У нас будет честь представить его администрации Байдена, как символ их преданности обороне Украины и уважению украинского суверенитета. Далее — в национальный архив, и в конце концов он должен оказаться в президентской библиотеке Байдена", — говорит Пол Эш.

Колокол солидарности также хотят выставлять в американских церквях в разных штатах — как напоминание о том, что война продолжается, и украинцы сражаются за справедливый мир. И день, когда все колокола известят, что он наступил.

Читайте также: