Коломойский назвал "катастрофой" проведение выборов во время войны

Проведение выборов во время войны по требованию западных партнеров может стать катастрофой для Украины.

Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский в беседе с журналистами на заседании Печерского райсуда сегодня, 11 декабря, передает ТСН.ua.

«Если в результате мирных переговоров нас заставляют провести выборы во время войны, то это катастрофа. Нельзя проводить выборы во время войны. Выборы внутри воюющей страны — это катастрофа. Призиденту нужно собраться. Да, у него сложная ситуация, но надо собраться и дальше отстаивать интересы страны», — отметил Игорь Коломойский.

Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было».

Владимир Зеленский в ответ неожиданно заявил, что готов к выборам, и обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для их проведения. Также Зеленский заявил, что ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения.

Вчера, 10 декабря, Трамп вновь заявил, что вопрос выборов якобы является одним из самых обсуждаемых среди граждан Украины.