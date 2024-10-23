Коломойский не покинет СИЗО до Рождества: решение суда по скандальному делу

По словам адвокатов, в этом производстве существуют многочисленные процессуальные нарушения.

В среду, 23 октября, в Печерском районном суде города Киева продлили сроки содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского по делу о так называемом "подстрекательстве" к покушению на умышленное убийство, которое длительное время правоохранители называли "заказным убийством".

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Этот инцидент произошел 21 год назад в Крыму: группа неизвестных избила местного адвоката Сергея Карпенко. Он получил травмы, но остался в живых.

Вскоре нападавших задержали, их осудили, и они отбыли свое наказание.

Следующие несколько лет дело возобновлялось в моменты деловых споров с Игорем Коломойским. Но суды разных инстанций признавали его непричастным.

В частности, дело рассмотрел суд Лондона, на котором причастность бизнесмена к этому давнему инциденту не подтвердили.

Снова дело реанимировали в августе прошлого года — одновременно с производством, которое расследует Бюро экономической безопасности, о якобы исчезновении из банка "Приват" наличных. Фабула этого производства менялась четырежды, а Коломойский оставался в СИЗО.

По словам адвокатов, в этом производстве существуют многочисленные процессуальные нарушения, в том числе нарушены все возможные сроки расследования. К тому же в деле фигурирует свидетель, на самом деле пересказывающий показания других.

Сам потерпевший в последние годы работал в Днепропетровской ОВА. Являлся членом Партии регионов и фигурировал в коррупционных скандалах.

Несмотря на такую репутацию потерпевшего, прокурор убедил суд, что Коломойский может как-то на него влиять, поэтому бизнесмена должны оставить за решеткой. Судья ходатайство прокурора удовлетворил.

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