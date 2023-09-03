Коломойский получил подозрение от СБУ и был арестован судом: все подробности дела

Бизнесмен не признает свою вину, а его защита уже готовит апелляцию.

Вчера, 2 сентября, около 9 утра правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений бизнесмену Игорю Коломойскому, а уже к 9 вечера Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

ТСН.ua собрал главные подробности этого дня.

Позиция правоохранителей

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209).

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Позиция Коломойского

Около 19-00 Коломойский приехал в Шевченковский райсуд в Киеве, где ему должны избрать меру пресечения.

В ходе общения с журналистами под зданием суда он отметил, что успел ознакомиться с материалами дела очень быстро и поверхностно, поскольку ехал на суд в Киев из Днепра. При этом бизнесмен подчеркнул, что абсолютно не согласен с предъявленными ему обвинениями.

В начале судебного заседания Коломойский заявил, что не признает свою вину, а также не хочет, чтобы его снимали журналисты. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, которое суд удовлетворил, но отметил, что оглашение решения будет в открытом заседании.

Позиция суда

Около 20-35 судья объявил решение по делу и избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца (до 31 октября) с альтернативой в виде залога более 509 млн грн, хотя прокуроры ходатайствовали об аресте с альтернативой залога в 570 млн грн .

Под стражей бизнесмен должен находиться в СИЗО в Днепре. Также он обязан сдать все документы и не общаться со свидетелями. В свою очередь его адвокаты могут обжаловать решение суда в течение 5 дней.

Позиция защиты

Защитники Коломойского, отвечая на вопросы журналистов, заявили, что залог за бизнесмена вносить не планируется. Адвокаты также пожаловались на то, что не успели собрать определенные материалы по делу, а также подчеркнули, что следователь был обязан предоставить материалы, характеризующие личность (материальное состояние, состояние здоровья и т.п.), однако в ходатайстве были определенные неверные утверждения .

Защита бизнесмена намерена подавать апелляцию и будет ждать полный текст судебного решения. Адвокаты также отметили, что у следственного судьи нет полномочий определять место содержания лица – это определяет орган досудебного расследования. Пока Коломойский будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве.

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