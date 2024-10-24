Коломойский: Шевченковский суд Киева принимает решение по звонку сверху

Шевченковский суд столицы принимает решение по звонку сверху. Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский во время рассмотрения его дела в Высшем антикоррупционном суде. Он требует, чтобы его дело рассматривали вновь коррупционные органы, а не обычное следствие.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Напомним, Коломойский жалуется на действия специальной Антикоррупционной прокуратуры, отказавшейся расследовать исчезновение наличных денег с ПриватБанка. Это производство ведет Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В сентябре прошлого года бизнесмен был арестован именно по этому делу. Потом по непонятным причинам фабулу меняли четыре раза. И все это время Игорь Коломойский находился в СИЗО. Первоначально было подозрение об исчезновении средств из его же нефтехимической компании. Через две недели вдруг появилось обвинение в присвоении почти шести миллиардов наличных из тогда еще не национализированного ПриватБанка. Наконец, в августе этого года детективы Бюро переписали подозрение. Причем дважды.

По окончательным данным следователей, из банка "Приват" уже исчезло не шесть миллиардов, а гораздо меньшая сумма. А разницу Коломойский якобы взял в государственной компании "УкрНефть". А это дело – по закону – должны расследовать уже не детективы БЭБ, а НАБУ. Но антикоррупционные органы отказались. Попытки обжаловать эту неправомерность в Шевченковском суде не принесли результата.

Как мы уже говорили, Коломойский считает, что такое решение суда было заранее предусмотрено.

Судья: Чего вы так хотите попасть под юрисдикцию, скажем так, НАБУ? Можем все спустить, что там самые высокие стандарты доказывания.

Игорь Коломойский : Мы имели дело с Шевченковским судом в процессе года. Я не хочу давать оценки, но мы, скажем так, очень недовольны. Не решениями. Я просто считаю, что они не рассматривали... Им просто звонят сверху, голова дает команду, они выносят какие угодно решения.

То есть это все носит заранее решенный характер, а НАБУ, САП и тем более ВАКС и апелляция ВАКС – мы понимаем, что здесь есть шансы на правду.

Судья: Ну шансы это может и есть. А ведь эта правда существует?

Игорь Коломойский: Ну, правду знаем только мы, значит. Да, но мы хотим этой правдой поделиться, а нам не дают и ее не слушают.

Я просто говорю о том, что какие-то события определяются абсолютно валюнтаристским путём. Если бы мы знали, что никаких заказов сверху нет, но мы знаем точно, что они есть. И какие команды раздаются.

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Коломойский: Шевченковский суд Киева принимает решение по звонку сверху

"Дело" Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.

Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "ПриватБанка".

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR обнаружили возбуждение по делу Коломойского.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "забросают" бизнесмену и что не так с обвинениями.

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