Коломойский заявил, что не любит Ермака, но альтернативы ему не видит

По мнению Игоря Коломойского, без Ермака президент остался «как без рук».

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский / © ТСН

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного слушания высказал журналистам свое мнение по поводу отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Об этом сообщает ТСН.ua.

На вопрос журналистки об отношении к отставке Ермака, Игорь Коломойский ответил так: «Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук».

«Просто в обществе сформировался образ врага и этот образ сконцентрировался весь на Ермаке», — объяснил бизнесмен.

В то же время он заявил о своей нелюбви к Ермаку, однако не раскрыл причину этих разногласий.

«Я не люблю Ермака больше, чем вы все вместе взяты. У нас есть разногласия во взглядах», — сказал Коломойский.

Бизнесмен добавил, что последний раз общался с Ермаком в декабре 2020 года.

Напомним, бизнесмену Игорю Коломойскому сегодня, 11 декабря, продлили меру пресечения — содержание под стражей. За решеткой его удерживают уже более двух лет.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.

Также он рассказал о деталях попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.

