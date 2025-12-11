- Дата публикации
Коломойский заявил, что не любит Ермака, но альтернативы ему не видит
По мнению Игоря Коломойского, без Ермака президент остался «как без рук».
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного слушания высказал журналистам свое мнение по поводу отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.
Об этом сообщает ТСН.ua.
На вопрос журналистки об отношении к отставке Ермака, Игорь Коломойский ответил так: «Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук».
«Просто в обществе сформировался образ врага и этот образ сконцентрировался весь на Ермаке», — объяснил бизнесмен.
В то же время он заявил о своей нелюбви к Ермаку, однако не раскрыл причину этих разногласий.
«Я не люблю Ермака больше, чем вы все вместе взяты. У нас есть разногласия во взглядах», — сказал Коломойский.
Бизнесмен добавил, что последний раз общался с Ермаком в декабре 2020 года.
Напомним, бизнесмену Игорю Коломойскому сегодня, 11 декабря, продлили меру пресечения — содержание под стражей. За решеткой его удерживают уже более двух лет.
Ранее бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.
Также он рассказал о деталях попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.