Коломойского должны были держать под стражей до 2 сентября, а затем быстро открыли новое дело – адвокаты

Защитники бизнесмена заявили об отсутствии прямых доказательств причастности бизнесмена к делу 2003 года, в котором ему было объявлено подозрение.

Предельный срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского истек 2 сентября. Однако следствие на скорую руку открыло новое дело – лишь бы держать бизнесмена в СИЗО.

Об этом адвокаты Коломойского сообщили на пресс-конференции.

Защитники бизнесмена прокомментировали ситуацию с подозрением бизнесмена по делу, которое датируется еще в 2003 году. Заметим, что речь идет о нападении на директора одной из юридических компаний в Крыму.

"Мера пресечения была избрана безальтернативно — содержание под стражей. Событие произошло в 2003 году. То есть дело 20 лет лежало. Там же есть приговор по лицам, совершившим это преступление. Никакого упоминания о фамилии Коломойского в тех приговорах нигде нет", — обратили внимание адвокаты.

Интересно, что Коломойского должны были держать под стражей до 2 сентября, "а затем быстро новое дело было открыто, чтобы дальше держать", заявили защитники. Они также отметили отсутствие прямых доказательств причастности подзащитного к делу 2003 года.

"И здесь нашли лицо, которое говорит, что это, "по моему мнению", он непосредственным свидетелем не был, общался, где-то слышал и делает такое предположение, что это, возможно, сделал Коломойский. И все. Больше в этом деле нет. Но можно ли верить такому лицу, если оно уже было судимо несколько раз, по нашему мнению, наркозависимо? Поэтому здесь нужно разобраться, что побудило лицо дать такие показания, учитывая, что прямых доказательств причастности Коломойского нет. Он даже фамилию его толком не знал и не помнил, и никогда не видел", – рассказали юристы.

Рекордный для Украины залог! Адвокаты Коломойского дают большую пресс-конференцию

Напомним, 2 сентября истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Дело, по которому бизнесмен находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "Приватбанка".

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