Коломойского оставили под стражей по делу более 20-летней давности

Адвокаты бизнесмена обратили внимание на то, что следователи изменили подозрение их подзащитному.

В Печерском районном суде города Киева состоялось заседание по делу о так называемом "подстрекательстве к покушению на умышленное убийство", в котором фигурирует бизнесмен Игорь Коломойский.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.ua.

Прокурор просил суд о продлении сроков содержания под стражей, несмотря на то, что следствие завершилось, все доказательства собраны и переданы адвокатам Коломойского на ознакомление.

В свою очередь защита в очередной раз отрицала причастность Коломойского к событиям, произошедшим 21 год назад в Крыму. Тогда группа неизвестных избила адвоката Сергея Карпенко. По горячим следам нападавших задержали, осудили и они уже отбыли наказание.

Впоследствии производство несколько раз возобновлялось. Однако суды разных инстанций признавали Коломойского непричастным.

Адвокаты обратили внимание, что следователи изменили подозрение их подзащитному. Раньше оно звучало как "подстрекательство к законченному покушению", а теперь превратилось в "подстрекательство к законченному убийству".

Судья Сергей Вовк, заслушав аргументы сторон, продлил арест бизнесмена на 53 дня — до 9 февраля.

Коломойский в очередной раз отрицал свою причастность и отметил отсутствие мотивов к совершению этого преступления.

“Все это дело шито белыми нитками. Все формулировки следствия, что это было из-за конфликта на "Днепроспецстали", к которому я не имел никакого отношения, и это был акт мести за то, что он [адвокат Сергей Карпенко] не отменил какое-то собрание. Как бизнесмен я имею понимание корпоративного права, и тогда понимал, что Карпенко не в состоянии отменять собрание, это может сделать только суд. Поэтому требовать от него то, что он не может выполнить, а затем мстить за это — абсолютно абсурдно. Тогда нужно мне, а не наркоману-свидетелю, проводить психологическую экспертизу”, — эмоционально прокомментировал бизнесмен.

Напомним, ранее адвокаты Коломойского дали пресс-конференцию, на которой рассказали детали по каждому делу против подзащитного.

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