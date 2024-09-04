Коломойскому отказали в участии в своей пресс-конференции — адвокат

На пресс-конференции присутствовали только два адвоката Коломойского.

Бизнесмен Игорь Коломойский, который уже год находится в СИЗО, должен был присутствовать на пресс-конференции 4 сентября, однако ему отказали в удовлетворении ходатайства об участии.

Об этом на пресс-конференции рассказал адвокат Олег Пушкарь.

“Сегодня он должен быть на пресс-конференции. Мы несколько суток назад инициировали ходатайство о том, чтобы обеспечили участие Игоря Валерьевича в этом мероприятии. Мы вчера где-то в 17 часов получили сообщение о том, что отказано в удовлетворении ходатайства об участии в этой пресс-конференции. Мы приняли все меры, чтобы Игорь Валерьевич здесь был”, — сообщил адвокат.

Напомним, 15 сентября 2023 года Коломойский получил новое подозрение — по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем не внесения наличных средств" вывел из банка 5,7 миллиарда гривен наличных денег, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Были проведены многочисленные аудиты, в частности во время национализации банка в 2016 году, подтверждающие отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой сделки говорят и многочисленные свидетели.

Сам бизнесмен обвинение отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Коломойский — ГОД за решеткой! Наживо! ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

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