"Колосальной национальной травмы можно избежать с помощью вакцинации": Булавинова объяснила, почему так важно привиться

Также нужно позаботиться, чтобы в очередях на вакцинацию пожилой человек сохранял дистанцию.

Врач-инфекционистка, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова призвала всех акушеров-гинекологов и семейных врачей уговаривать каждую беременную вакцинироваться на любом сроке беременности.

Об этом говорилось в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Будущее Украины — это дети. Министерство приняло решение вакцинировать детей от 12 лет. Общество раскололось — кто хочет вакцинировать, кто нет. Речь не идет о принудительной вакцинации, детей будут пропускать куда угодно и без этого, но те родители, которые хотят защитить своих детей и дети (поскольку 12 лет это уже "взрослые" люди, сидящие в соцсетях и имеющие свое мнение), имеют такую возможность", — отметила она.

"О смертях люди между собой говорят мало, они настолько травмированы, когда умирает кто-то из родственников — тем, как это все было, как госпитализировали, как нельзя было общаться в больнице, как они потеряли близкого человека. Это колоссальная травма, которую можно избежать вакцинацией. Когда болела я, вакцины в стране не было, но теперь она есть и этой колоссальной национальной травмы можно избежать с помощью вакцинации", — подчеркнула эксперт.

Также она выразила свое отношение к использованию антибиотиков.

"Мы обсуждаем героизм наших коллег и я преклоняюсь перед их героизмом. В то же время цифры смертности вызывают у меня некоторые сомнения в том, что мы делаем все правильно. И я хочу еще раз призвать всех коллег к личной ответственности на вверенной им медицинской территории - прекратить немедленное назначение антибиотиков пациентам, назначение гормонов не тогда, когда это нужно, потому что вы этим доводите пациента до такого состояния, при котором он попадает в стационар, где его очень сложно спасти, в то время как вы могли бы им заниматься на первичной помощи иначе. Также нужно призывать коллег, работающих в стационарах, немедленно прекратить назначение антибиотиков, это убивает пациента, то же самое с капельницами и другими бездоказательными препаратами Я знаю, что это происходит, часто управленец понимает, что делать этого не нужно, но не хочет ссориться с персоналом. За это мы платим очень большую цену.

Еще раз хочу повторить — КТ не повод для госпитализации или не госпитализации и хочу сказать, что ПЦР и быстрый тест абсолютно эквивалентны и не нужно ждать чего-либо другого, чтобы госпитализировать пациента. Его все равно нужно госпитализировать, если падает сатурация", – добавила Булавинова.

Свое мнение она отметила и о вакцинации пожилых людей.

"Каждый на вверенной территории может сделать то, что от него зависит Вакцина есть. Мы все выросли в культуре наших бабушек и дедушек. Если сейчас люди не встанут и не отведут своих дедушек и бабушек на вакцинацию и не проведут ее безопасно, их дети и внуки никогда не узнают, какая это жизнь с бабушкой и дедушкой. Это национальная травма. Нужно позаботиться, чтобы в очередях пожилой человек сохранял дистанцию. Единственная просьба к министру — чтобы все центры вакцинации соблюдали эти правила. Поставьте туда человека, который будет следить за соблюдением дистанции И маска должна быть обязательно на рот и на нос... Невакцинированные бабушки и дедушки умирают в большом количестве. Позаботьтесь о них", — резюмировала врач-инфекционист.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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