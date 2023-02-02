"Колосальные силы": Маломуж оценил, какова вероятность, что россияне снова пойдут на Киев

Экс-разведчик уверен, что за 2-3 недели Россия не соберет достаточное количество сил для наступления на украинскую столицу.

Пока сценарий полномасштабного вторжения оккупантов на всей линии фронта, границы с РФ и Беларусью маловероятен.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Я думаю, что на данный момент этот вариант маловероятен, но мы не должны его исключать. Нужно все сценарии прорабатывать. То, что за 2-3 недели РФ двинется таким огромным направлением на всю территорию нашего государства, в частности Киев, нереально", – заявил Маломуж.

Сколько нужно войск России для полномасштабного наступления

По его словам, для наступательной операции оккупантам нужно минимум 300 тыс. войск – чтобы зайти из Беларуси или из других регионов.

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А дальше большие территории нужно с боями пройти – 300-500-700 км. Мы готовы. Особенно со стороны Беларуси. Если раньше они там спокойно прошли, то теперь у нас там мощная защита – минно-заградительные системы, мощная техника, артиллерия. Если будут какие-то подготовительные меры, мы готовы нанести контрудары и мощные удары, если они вступят на территорию нашего государства", – сказал Маломуж.

Военный объяснил, что для полномасштабного наступления на всей линии фронта, а также с территории Беларуси и северо-восточного направления России нужны колоссальные силы – тысячи танков, ракетных систем, миллионы боеприпасов, которые РФ сегодня не имеет.

"Она пытается готовиться. И даже у них есть перспектива глобального расширения вооруженных сил до 2026 года. Но это не месяц и не пол года", — пояснил он.

Белорусы не готовы воевать

По мнению экс-разведчика, белорусы не готовы сами, особенно их армия, которая может либо не выполнить задание, либо даже повернуть оружие против россиян. Потому есть риски и для Лукашенко, и для РФ.

"Я думаю, что они не рискнут идти по такому пути. Тем более, что мы их видим. Как только пришли поезда из РФ в Беларусь – мы видим, сколько их, где они разместились, как происходит подготовка и т.д.", – считает эксруководитель Службы внешней разведки.

Где враг все же может наступать

По мнению Маломужа, за полгода оккупанты на Южном и Восточном направлениях будут пытаться мощно усилить свои подразделения.

"Чем быстрее мы получим необходимое вооружение, технику и боеприпасы, это предпосылка уничтожить противника, когда он еще не накопил сил для второго глобального наступления. Мы должны до того, как РФ подготовит основные силы, мощно их уничтожить и приступить к контрнаступательной операции", — подытожил. он.

Ранее сообщалось, что Путин отдал приказ захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до марта 2023-го.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина "очень мощно" готовится к новому наступлению России.

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