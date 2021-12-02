Колумбия страдает от последствий разрушительного паводка, что спровоцировали дожди

Колумбия страдает от последствий разрушительного паводка, что спровоцировали дожди

От улиц остались одни руины, а повсюду разбросаны разбитые автомобили.

Улицы в потоках грязи и машины превращены в металлолом — Колумбия не может оправиться от мощных паводков.

Об этом говорится в ТСН.

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Дожди пронеслись по стране на днях, и успели натворить немалую беду. Потоки грязной воды в буквальном смысле сносили все на своем пути, даже большие автобусы не могли устоять перед давлением воды. Теперь от улиц остались одни руины, а повсюду разбросаны разбитые автомобили.

Из-за стихии пострадали не менее 7 человек, а около 8 десятков домов уничтожены.

С восстановлением имущества обещают помочь местные власти.

Новости мира: Колумбия не может оправиться от мощных паводков

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