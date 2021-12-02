Колумбия страдает от последствий разрушительного паводка, что спровоцировали дожди

От улиц остались одни руины, а повсюду разбросаны разбитые автомобили.
Улицы в потоках грязи и машины превращены в металлолом — Колумбия не может оправиться от мощных паводков.
Об этом говорится в ТСН.
Дожди пронеслись по стране на днях, и успели натворить немалую беду. Потоки грязной воды в буквальном смысле сносили все на своем пути, даже большие автобусы не могли устоять перед давлением воды. Теперь от улиц остались одни руины, а повсюду разбросаны разбитые автомобили.
Из-за стихии пострадали не менее 7 человек, а около 8 десятков домов уничтожены.
С восстановлением имущества обещают помочь местные власти.
Читайте также:
В Украине синоптики предупредили о снегопадах: где испортится погода
Последствия непогоды: почти неделю более 30 тысяч человек на севере Англии и Шотландии сидят без света
Волонтеры установили в Харькове первый в Украине речной мусорный капкан