Коляда под угрозой обстрелов: духовенство ПЦУ удивило бойцов праздничным пением с джазовыми и роковыми нотками

Духовенство Православной церкви Украины проехались по военным частям и даже по позициям неподалеку от передовой, говорится в ТСН.

Духовенство по благословению Митрополита Эпифания в Михайловском Златоверхом соборе отправилось на Юг и Восток страны. Святые отцы распевались еще в автобусе, у каждого за плечами серьезные концерты и даже вокальные конкурсы духовной музыки, но все равно волновались – все же выступать едут перед особым зрителем.

Бойцы Николаевщин слушали и удивлялись, что колядка может звучать современно и даже драйвово. “Даже очень понравилось, музыканты просто отличные, я просто не ожидал. И нотки такие джазовые, я бы сказал, роковые даже. Не подозревал, что такое можно сделать”, — говорит один из слушателей.

Такие выступления духовенство проводили и в ангарах, промышленных постройках с одной лампочкой и даже одна постройках вообще без света – враг близко, его беспилотники только и высматривают наши позиции. Но украинская коляда должна звучать всюду и, несмотря ни на что. "Мы после всех поздравлений поедем с колядой к вселенскому Патриарху в Константинополь и попросим молитв за нашу победу, за мир", — говорят священнослужители.

В память о такой поездке бойцы подписывают флаг, который священники будут хранить у себя как реликвию. "Когда подбирали репертуар, то хотели выбрать колядки веселые и резвые, чтобы не огорчать, потому что у них и так печали много и без этого, от семьи далеко, под постоянными обстрелами", — рассказывает протодиакон Василий Дидора.

Но в военном госпитале врачи просят музыкант играть не слишком громко, у многих бойцов контузии. Медики даже не собирают бойцов, хор пел прямо в коридоре, дверь в палатах открывалась и все, кто мог, подходил ближе. У многих раненых на виду слезы.

Духовенство Православной церкви Украины продолжило "гастроли" в Херсонской области. Даже несмотря на то, что военные предупреждают, час назад враг совершил мощный обстрел в областную госадминистрацию Херсона, отцы выступают на центральной площади города. Поскольку была угроза новых ударов, то за слушателей было несколько иностранных телевизионных групп, военные и десяток украинских спасателей. Говорят, святые отцы имеют стальные нервы, если не боятся обстрелов. "Вообще смелые, что приехали в Херсон и выступили здесь", — говорит начальник Скадовского управления ГСЧС Херсонской области Виктор Фесуненко.

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