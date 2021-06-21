Команда канала "1+1" отбирает танцовщиков для шоу "Танцы со звездами"

В новом сезоне шоу обещают поражать звездными перевоплощениями и постановками.

Неожиданный состав звездных участников и новые танцоры. Команда канала "1+1" отбирает танцовщиков для шоу "Танцы со звездами".

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Для этого объявили всеукраинский кастинг. Сейчас он уже на финишной прямой. Главная его цель, говорят организаторы, найти новые лица, но не только.

Обещают, что пятый сезон поразит еще и звездными перевоплощениями и постановками. Над ними работать креативная продюсер шоу Елена Коляденко.

Имена звездных пар пока держат в секрете. Вернуться на телеэкраны праздник танца должен в конце лета.

Новости Украины: команда канала "1+1" отбирает танцовщиков для шоу "Танцы со звездами"

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