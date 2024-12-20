Командир 211-й бригады вышел из-под стражи: что известно

Скандальный командир 211-й понтонно-мостовой бригады, которая прославилась издевательствами над военными и строительством дома для комбрига, вышел на свободу под залог! Меру пресечения Олегу Побережнюку избрали 19 декабря, а уже 20 декабря он вышел из-под стражи. Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Побережнюк вышел из-под стражи

Скандальный командир 211-й бригады Олег Побережнюк, обвиняемый в превышении служебных полномочий, 20 декабря вышел на свободу под залог в 908 400 гривен. 19 декабря Побережнюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 908 400 гривен. Интересно, кто внес залог за скандального комбрига?

Детали скандала

Напомним, что в частности следствие выясняет, не использовал ли Побережнюк своих подчиненных в качестве строителей, при этом оформляя им документы, будто они были на передовой, за что получали надбавки из бюджета в 100 тысяч гривен. Хотя сам Побережнюк эти обвинения отрицает.

Также журналисты ТСН нашли тот дом для комбрига и пообщались с людьми в селе. Жители улицы, где стоит этот дом, общаться на тему строительства тоже не изъявили желания. Одна из соседок утверждает, что не видела военных, и кто строил дом – не знает. На фото комбрига Олега Побережнюка соседи вроде бы не узнают. Сосед, живущий чуть дальше дома, вспомнил, что видел нескольких парней на строительстве.

Но пока суд будет разбираться со строительством дома, в ГБР таки открыли еще одно уголовное производство по факту неуставных отношений, издевательств и физического насилия над подчиненными в 211-й бригаде. Подозреваемых еще нет, но в официальном сообщении ГБР говорится о должностных лицах этой бригады. Однако Побережнюк говорит, что он этим не занимался.

Накануне в ГБР заявляли, что раньше об этих фактах не знали, потому что обращения не поступали.

А командир батальона этой бригады, который тоже пришел на суд 19 декабря, чтобы поддержать комбрига, заявил, что на самом деле был единственный случай внеуставных отношений, однако не уточняет, каких именно, при этом уверяет: комбриг к инциденту непричастен.

Поэтому выдвинут ли кому-то обвинения относительно насилия и неуставных отношениях – станет известно после расследования, при этом, если в суде докажут, что бойцы вместо того, чтобы воевать, строили дом комбригу, он может сесть на 6 лет за решетку. Пока это все детали.

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Напомним, на днях стало известно про скандал в 211-й бригаде. Журналисты издания "УП" опубликовали материал, в котором рассказали о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, о злоупотреблениях командованием, поборах и пытках.

Командир бригады Олег Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением.

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