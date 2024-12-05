Командир батальона "Волки Да Винчи" откровенно рассказал о потерях на фронте

Военный признался, что у него пока нет потерь.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал о потерях на фронте.

Об этом он рассказал в интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Сергей Филимонов отметил, что в его батальоне сейчас почти нет потерь.

"Конкретно сейчас у меня стабильный фронт. Там, где я сейчас нахожусь, у меня стабильный фронт. Слава Богу. Очень-очень-очень маленькие потери. То есть их почти нет. У меня даже раненых почти нет. И ранены несерьезно. То есть тот участок, где мы сейчас стоим, он в принципе стабилен и мы помогаем соседям, чтобы у соседей так же было стабильно", - сказал он.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!

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