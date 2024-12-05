Командир батальона "Волки Да Винчи" ответил, какие области Украины хочет оккупировать Россия

Военный также назвал цель России в войне против Украины.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов убежден, что Россия хочет оккупировать всю территорию Украины.

Об этом он рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Сергей Филимонов отметил, что Россия не остановится после оккупации Донбасса, а пойдет вперед.

"Российская армия не остановится нигде. То есть, если мы ее сами не остановим, то они пойдут и в Одессу, и в Киев, и во Львов. То есть России не нужно государственность Украины. России нужна эта территория и России нужно уничтожить нашу государственность", – сказал он.

Филимонов убежден, что целью войны России является убийство украинцев.

"Им главное уничтожить как можно больше украинцев, уничтожить нашу государственность, уничтожить нас как нацию, разбрасывать нас", – считает военный.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!

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