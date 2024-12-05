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Командир батальона "Волки Да Винчи" ответил, какие области Украины хочет оккупировать Россия

Командир батальона "Волки Да Винчи" ответил, какие области Украины хочет оккупировать Россия

Сергей Филимонов

Военный также назвал цель России в войне против Украины.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов убежден, что Россия хочет оккупировать всю территорию Украины.

Об этом он рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Сергей Филимонов отметил, что Россия не остановится после оккупации Донбасса, а пойдет вперед.

"Российская армия не остановится нигде. То есть, если мы ее сами не остановим, то они пойдут и в Одессу, и в Киев, и во Львов. То есть России не нужно государственность Украины. России нужна эта территория и России нужно уничтожить нашу государственность", – сказал он.

Филимонов убежден, что целью войны России является убийство украинцев.

"Им главное уничтожить как можно больше украинцев, уничтожить нашу государственность, уничтожить нас как нацию, разбрасывать нас", – считает военный.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!

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