Командир батальона "Волки Да Винчи" ответил, какие области Украины хочет оккупировать Россия

Военный также назвал цель России в войне против Украины.
Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов убежден, что Россия хочет оккупировать всю территорию Украины.
Об этом он рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.
Сергей Филимонов отметил, что Россия не остановится после оккупации Донбасса, а пойдет вперед.
"Российская армия не остановится нигде. То есть, если мы ее сами не остановим, то они пойдут и в Одессу, и в Киев, и во Львов. То есть России не нужно государственность Украины. России нужна эта территория и России нужно уничтожить нашу государственность", – сказал он.
Филимонов убежден, что целью войны России является убийство украинцев.
"Им главное уничтожить как можно больше украинцев, уничтожить нашу государственность, уничтожить нас как нацию, разбрасывать нас", – считает военный.
Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!
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