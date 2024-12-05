Комбат "Волков Да Винчи" заявил об угрозе оккупации для еще одного украинского города

Сергей Филимонов, командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", считает, что россияне смогут атаковать Покровск в Донецкой области.

Об этом он рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Сергей Филимонов убежден, что у россиян есть шансы захватить Покровск.

"Сейчас я не вижу необходимости врагу атаковать Покровск в лоб. Я думаю, что он его будет обходить. Я думаю, что он будет пытаться выйти в сторону трассы между Покровским и Павлоградом. Это может быть и по Донецкой области, и это может быть и по Днепропетровской области. Но в целом шансы у врага захватить Покровск есть, шансы большие. Нам для того, чтобы стабилизировать ситуацию сейчас на Покровском направлении, и не только на Покровском направлении, на самом деле на Купянском направлении не все очень хорошо, на самом деле на Запорожском направлении есть проблемы. То есть для того, чтобы это стабилизировать, надо пересмотреть очень много моментов на уровне командования, высшего командования", - сказал он.

Среди проблем на фронте командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» назвал тему инженерных заграждений, распределение боеприпасов, распределение вооружения, распределение людей.

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!

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